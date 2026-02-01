Mineros sonorenses desaparecen en Sinaloa: Sheinbaum ordena reforzar operativo de búsqueda; esto se sabe

Concordia, Sinaloa.- Este domingo 1 de febrero de 2026, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informó a través de su cuenta oficial en la red social X que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se están reforzando los operativos para encontrar a los mineros que desaparecieron en el municipio de Concordia, Sinaloa. Cabe recordar que se habla de 10 hombres que habrían sido privados de su libertad, entre los cuales varios son oriundos del estado de Sonora.

Según lo informado por Rocha Moya, se fortalecieron las acciones de localización de los mineros, quienes fueron presuntamente privados de la libertad la noche del pasado 23 de enero. De acuerdo con el mandatario estatal, el operativo está conformado por 800 elementos del Ejército Mexicano, 270 efectivos de Fuerzas Especiales, 100 integrantes de la Guardia Nacional y 20 agentes ministeriales, además del apoyo aéreo de tres helicópteros artillados y dos aviones T-6C Texan, con recorridos terrestres y sobrevuelos en la zona serrana de Concordia.

Por instrucciones de la presidenta de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo. (@Claudiashein), y del General Ricardo Trevilla, a partir de hoy, domingo 1 de febrero, se refuerza de manera importante el operativo de búsqueda de los mineros desaparecidos en el municipio de Concordia.… — Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) February 1, 2026

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que mantiene abierta una carpeta de investigación y que el reporte de desaparición fue recibido el 24 de enero a través del número de emergencias 911, lo que activó de manera inmediata los protocolos de búsqueda. En este contexto, el pasado jueves 29 de enero de 2026, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) confirmó que recibió una denuncia formal en Sonora por la desaparición de trabajadores mineros en Sinaloa. El fiscal general, Gustavo Rómulo Salas Chávez, detalló que la denuncia fue presentada por un familiar de una de las personas desaparecidas y que esta fue remitida a la Fiscalía de Sinaloa para su integración a la carpeta de investigación correspondiente.

"El asunto está debidamente atendido en el estado de Sinaloa y el estado de Sonora se puso a disposición para todo lo que ellos soliciten", señaló Salas Chávez, al indicar que, por la naturaleza del caso, no es posible confirmar oficialmente cuántas de las personas desaparecidas son originarias de Sonora, aunque reportes iniciales refieren que al menos siete podrían tener vínculos con la entidad.

Hasta el momento, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa no ha emitido fichas oficiales de localización para todos los desaparecidos. No obstante, en fuentes abiertas, redes sociales y reportes compartidos por otras fiscalías estatales, se han dado a conocer algunas identidades, entre ellas la de Saúl Alberto Ochoa Pérez, quien cuenta con ficha oficial de búsqueda, así como José Antonio Jiménez Nevárez. También se ha informado que entre los desaparecidos se encuentran dos elementos de seguridad identificados como Javier Guillermo Vargas Valle y Javier Emilio Valdez Valenzuela, además de José Ángel Hernández Vélez, Francisco Antonio Esparza Yáñez, José Manuel Castañeda Hernández, Saúl Alberto Ochoa Pérez, Antonio de la O Valdez, Ignacio Aurelio Salazar y Miguel Tapia.

Fuente: Tribuna del Yaqui