Motosicarios dan alcance a joven conductor y lo atacan a balazos en calles del sur de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- La tarde de este domingo 1 de febrero de 2026, un hombre de aproximadamente 26 años de edad resultó lesionado tras una agresión armada perpetrada en la colonia Buenos Aires, ubicada en el sector sur de la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Los primeros reportes indican que la víctima se desplazaba a bordo de un automóvil de color negro, cuando fue emboscado por sujetos armados que se movilizaban en una motocicleta.

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, los hechos se registraron alrededor de las 16:30 horas, cuando se reportó la presencia de una persona herida por proyectil de arma de fuego en calles del mencionado asentamiento humano, cerca de una conocida tienda de autoservicio y de una subestación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). De manera preliminar, el afectado fue identificado como Julián 'N.', de 26 años de edad.

El joven se desplazaba en un vehículo negro por la avenida Manuel J. Clouthier, a la altura de una reconocida tienda, cuando aparentemente dos personas que viajaban en motocicleta intentaron detenerlo y, al no acceder, comenzaron a dispararle, generando así una presunta persecución que terminó sobre la calle Segunda, donde resultó herido con un disparo en el estómago", explicó el portal de noticias Los Noticieristas.

uD83DuDEA8uD83DuDE94| Un hombre fue atacado a balazos y resultó herido en el abdomen, durante la tarde de este domingo en la colonia Buenos Aires, #Culiacán. pic.twitter.com/REIFEeSVyR — Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas (@noticieristas) February 1, 2026

Después de ser alertados, elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) acudieron al lugar de los hechos, confirmando el hecho violento. Por su parte, personal del Grupo de Rescate Urbano y Urgencias Básicas (Gerum) le brindaron atención prehospitalaria al afectado, quien, una vez estabilizado, fue trasladado de urgencia de un hospital de la capital sinaloense para recibir atención médica especializada.

La zona quedó acordonada, mientras que los uniformados desplegaron un operativo de seguridad a pie por calles del sector, mientras que las autoridades trabajan en las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos. Versiones extraoficiales señalan que dos personas, un hombre y una mujer presuntamente armados, fueron detenidos como supuestos responsables, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente.

Fuente: Tribuna del Yaqui