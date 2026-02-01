Sicarios atacan a BALAZOS a Valentín Lavín, alcalde de Temoac; FGE de Morelos investiga

Temoac, Morelos.- La tarde de este sábado 31 de enero de 2026, elementos de diferentes órdenes del Gobierno del Estado de Morelos y personal de la Guardia Nacional desplegaron un operativo en la Carretera Federal México–Oaxaca, luego de que se reportara una agresión armada en contra del alcalde del municipio de Temoac, Valentín Lavín Romero. Todo ocurrió cuando se desplazaba por una vía federal.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron este sábado 31 de enero, sobre la carretera federal México–Oaxaca, a la altura de la comunidad de Amayuca, perteneciente al municipio de Jantetelco, en el estado de Morelos. Testigos y versiones preliminares indican que el edil fue interceptado por sujetos armados, hasta ahora no identificados, cuando circulaba a bordo de un vehículo particular, presuntamente sin escoltas y acompañado por un familiar.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Atacan a balazos al alcalde de Temoac en carretera de Morelos. Foto: Twitter

La agresión habría ocurrido en las inmediaciones de una gasolinera, donde se escucharon varias detonaciones de arma de fuego y el funcionario resultó herido. Tras el ataque, los sicarios huyeron hacia una dirección desconocida, en tanto que se activó el Código Rojo. Corporaciones policiacas estatales y federales acudieron a la zona para asegurar el área, facilitar el traslado del funcionario lesionado y dar inicio a las investigaciones correspondientes.

Fuentes locales señalan que Valentín Lavín Romero sufrió una herida superficial, producto de un rozón de bala en la zona de la cadera o el abdomen, por lo que fue trasladado de inmediato a un hospital cercano para recibir atención médica. Aunque el incidente generó preocupación entre habitantes de la región, reportes posteriores indican que el alcalde se encuentra fuera de peligro y permanece bajo observación médica.

#Seguridad | Tragedia en Hidalgo: Mueren ahogados dos adolescentes de 15 y 17 años en presa de San Agustín Tlaxiaca uD83DuDEA8https://t.co/CdXHsuYUQm — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 1, 2026

Durante la noche del mismo sábado, la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE) confirmó el ataque contra el funcionario. Apuntó que ya inició las indagatorias para esclarecer los hechos en torno a la agresión sufrida por el presidente municipal de Temoac, y que el edil se encuentra bajo vigilancia clínica permanente y su condición es estable. Hasta el momento, no se ha revelado el móvil de la agresión, ni detenciones.

Fuente: Tribuna del Yaqui