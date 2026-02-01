Tenía 27 años y le decían 'El Chiquis': Sicarios matan a BALAZOS a joven motociclista

Chietla, Puebla.- La tarde de este sábado 31 de enero de 2026, elementos de distintos órdenes del Gobierno de Puebla, así como personal del Gobierno Federal, desplegaron un operativo de seguridad sobre la carretera estatal Izúcar-Amayuca, luego del reporte ciudadano sobre una persona aparentemente sin vida, localizada a un costado de la vialidad. Aquí los detalles de este presunto homicidio.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron este sábado 31 de enero, minutos después de las 17:00 horas, tiempo local, cuando personas que transitaban por la carretera estatal, en el municipio de Chietla, específicamente en el tramo conocido como la Curva de Canchan, notificaron al Servicio de Emergencias Telefónico 911 sobre la situación de un presunto cadáver tirado.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Autoridades se movilizan por homicidio en Puebla. Foto: Facebook

En respuesta, elementos de la Policía Municipal de Chietla, a bordo de la patrulla 1338, acudieron al sitio para verificar el reporte. Al arribar, los agentes confirmaron la presencia de un hombre inconsciente que presentaba impactos de proyectil de arma de fuego, así como daños visibles en la motocicleta que se encontraba a pocos metros del cuerpo, por lo que procedieron a asegurar el área.

Minutos más tarde, paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) arribaron al lugar y confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales, por lo que el cuerpo quedó cubierto con una sábana azul. Tras la confirmación del deceso, las autoridades municipales notificaron el hecho al Ministerio Público, a lo que se hicieron presentes elementos de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla (FGE).

Más tarde, una vez concluidas las diligencias en el lugar, personal de la Fiscalía de Puebla autorizó el traslado del cuerpo al anfiteatro municipal, donde se le practicarán la necropsia de Ley. La FGE informó que mantiene abierta la carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades en este homicidio.

El motociclista fue identificado extraoficialmente como Israel N., alias 'El Chiquis', de 27 años de edad. Versiones preliminares indican que sujetos armados interceptaron a la víctima y, sin mediar palabra, le dispararon de manera directa. Familiares del joven acudieron al lugar de los hechos para realizar la identificación oficial ante las autoridades, lo que permitió continuar con el proceso legal.

Fuente: Tribuna del Yaqui