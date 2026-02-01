Tragedia en Sonora: Muere persona tras aparatoso accidente en el Valle de Guaymas–Empalme

Guaymas, Sonora.- Durante la tarde de este domingo 1 de febrero de 2026 ocurrió un fatal accidente automovilístico en el Valle de Guaymas–Empalme, al sur del estado de Sonora, en donde una persona perdió la vida y otra más resultó lesionada. El percance se registró sobre la carretera estatal 85, antes de llegar al ejido Úrsulo Galván, lo que generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y elementos policiacos, afectando la circulación vehicular en la zona.

De acuerdo con un informe preliminar, una camioneta Chevrolet Trailblazer color negra y otra Ford Explorer color gris se vieron involucradas en este lamentable siniestro. Extraoficialmente trascendió que el ocupante de la Ford Explorer circulaba fuera de control y realizando maniobras en zigzag, por lo que el conductor de la Chevrolet Trailblazer trató de evitar el impacto y decidió salirse del camino en una maniobra desesperada.

Posteriormente, la unidad automotriz que transitaba descontroladamente terminó por perder el control y sufrió una aparatosa volcadura. Derivado de esta situación, el tripulante murió de forma instantánea en el lugar, mientras que la otra persona involucrada, identificada como una mujer, resultó con lesiones leves. Hasta el cierre de esta publicación, el hoy occiso se encuentra en calidad de desconocido y está a la espera de ser reconocido en las próximas horas.

El fatal incidente se registró en el Valle de Guaymas–Empalme.

En el sitio se contó con la presencia de paramédicos de Cruz Roja Mexicana, elementos del Cuerpo de Bomberos, así como elementos de Tránsito Municipal de Empalme y Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) se movilizaron a la ubicación. El personal médico confirmó que la víctima ya no contaba con signos vitales, mientras que le brindaron la atención médica correspondiente a la otra afectada, constatando que no requería de su traslado a un hospital.

Elementos de seguridad y personal de Servicios Periciales se encargaron de las primeras indagatorias, así como el levantamiento y traslado del cuerpo hacia el anfiteatro local, en donde se le practicarán las respectivas pruebas forenses. Finalmente, las autoridades competentes trabajan en las investigaciones complementarias para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades en el caso.

Accidente sobre la carretera estatal 85 deja a una persona sin vida.

Fuente: Tribuna del Yaqui