Trágica MAÑANA en Ciudad Obregón: Hombre MUERE tras ser ARROLLADO por el tren en la Matías Méndez

Ciudad Obregón, Sonora.- Una tragedia se registró a tempranas horas de este día domingo en Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme, Sonora. Un hombre perdió la vida la mañana de este domingo 1 de febrero de 2026 luego de ser arrollado por una locomotora cuando se encontraba sobre las vías del tren, a la altura de la calle Alfonso Esparza, en la colonia Matías Méndez, al norte de Ciudad Obregón.

De acuerdo con los primeros reportes, el hecho, registrado poco después de las 7:00 horas, fue atendido por corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia, quienes acudieron al sitio tras recibir el aviso del incidente. Al arribar, confirmaron que la persona del sexo masculino ya no contaba con signos vitales, por lo que se procedió al acordonamiento del área.

Un hombre perdió la vida la mañana de este domingo 1 de febrero de 2026 luego de ser arrollado por el tren

Hasta el momento de la publicación de esta nota, la identidad del hombre permanece desconocida. Tampoco se ha confirmado si se trataba de una persona en situación de calle o conocida en la zona como 'Trampitas', por lo que las autoridades mantienen abiertas las líneas de investigación.

Elementos de la Policía Municipal de Cajeme y otras corporaciones se encargaron de resguardar el perímetro, mientras personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) realizó las diligencias correspondientes, incluyendo el levantamiento del cuerpo y la recopilación de indicios para integrar la carpeta de investigación.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley y se llevarán a cabo los procedimientos necesarios para su posible identificación. Las autoridades no han informado hasta el momento sobre las causas exactas del accidente ni si hubo testigos del hecho, por lo que será a través de las investigaciones como se determinen las circunstancias en las que ocurrió el arrollamiento.

Otra versión de los hechos apuntaba a que el cuerpo del hombre con el 'tiro de gracia' había sido tirado a las vías del tren, pero esto no se ha podido confirmar, por lo que hasta la publicación de esta información se presume que se trata de un accidente, tal como se informó al principio.

Fuente: Tribuna del Yaqui