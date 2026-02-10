Agentes ministeriales son recibidos a tiros en Guanajuato; hay un herido y varios detenidos

Cortazar, Guanajuato.- La mañana de este martes 10 de febrero, el municipio de Cortazar, Guanajuato, fue lugar de una fuerte movilización policiaca que escaló hasta convertirse en un intercambio de disparos. Los hechos sucedieron en la zona centro de la localidad, sitio al que acudió personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) con el objetivo de ejecutar una orden de aprehensión, sin embargo, fueron recibidos a balazos.

El reloj marcaba aproximadamente las 10:00 horas (local) cuando los efectivos circulaban sobre la calle Héroes de Chapultepec. Al llegar casi al cruce con la calle Miguel Hidalgo, los investigadores se dispusieron a ingresar a un inmueble para cumplir con el mandato judicial. No obstante, su presencia fue recibida con hostilidad. Desde la planta alta de la vivienda señalada, sujetos desconocidos abrieron fuego contra los elementos de seguridad, situación que obligó al personal a repeler la agresión para proteger su integridad.

Ante el riesgo, se solicitó apoyo a otras corporaciones de seguridad. Al lugar arribaron en pocos minutos elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Municipal, quienes establecieron un perímetro de seguridad para contener el incidente y brindar ayuda a los agentes investigadores. La presencia de múltiples unidades y el sonido de las detonaciones generaron alerta entre la población. Los propietarios de negocios cercanos optaron por bajar las cortinas de sus locales y suspender sus actividades comerciales hasta que el orden fuese restablecido.

Diversos videos obtenidos mediante cámaras de vigilancia y teléfonos celulares captaron estos momentos. En las imágenes se observa cómo los transeúntes corren para alejarse del área de peligro al escuchar los disparos. Asimismo, el material audiovisual documenta el avance de un grupo conformado por cerca de 25 uniformados, quienes se aproximaron a la propiedad desde donde provenían los ataques para neutralizar la amenaza.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato comunicó que, a raíz del enfrentamiento, uno de sus efectivos resultó herido, por lo cual fue trasladado a un centro de salud para recibir el tratamiento médico necesario. El reporte más reciente indica que su condición es estable y se encuentra fuera de peligro, contando con el respaldo total de la institución a la que pertenece. Como resultado de la acción coordinada entre las distintas fuerzas del orden, se logró la captura de varias personas que se encontraban dentro del domicilio.

#Guanajuato I Dos agentes fiscales heridos y un delincuente herido fue el saldo de un amplio operativo ejecutado en el centro de Cortazar, Guanajuato-



Aunque las autoridades no precisaron la cantidad exacta de detenidos, confirmaron que el operativo cumplió su propósito de restablecer la calma en el sector. Actualmente, se mantiene una vigilancia continua en la zona para garantizar la seguridad de los habitantes y dar seguimiento a las indagatorias correspondientes que permitan procesar a los responsables conforme a la ley.

