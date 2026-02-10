Cae Gabriela 'N', enfermera que atropelló y mató a motociclista en Iztapalapa CDMX; crimen quedó en VIDEO

Ocotlán, Oaxaca.- Este martes 10 de febrero de 2026, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) confirmó la detención de Gabriela 'N', enfermera acusada de homicidio agravado por su presunta responsabilidad en la muerte de un motociclista, a quien atropelló y arrastró con su vehículo en calles de la alcaldía Iztapalapa (oriente de la capital), el pasado 3 de enero.

Según los reportes, la captura se realizó en Ocotlán, Oaxaca, donde la mujer permanecía oculta. Elementos de la Policía de Investigación (PDI) ubicaron a la presunta responsable este lunes 9 de febrero y, durante la noche, dieron inicio al procedimiento para continuar el proceso judicial en la capital del país.

Detienen a enfermera acusada de homicidio de motociclista en Iztapalapa; este es su auto. Foto Twitter

Identifican a la presunta responsable tras difusión de imágenes

De acuerdo con la FGJ-CDMX, Gabriela 'N' fue identificada tras la difusión de una imagen de su credencial de elector días después de que ocurrió el crimen; esto permitió avanzar en su localización. Según el documento, la mujer responde al nombre de Gabriela G. C., tiene 43 años de edad y reside en el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México (Edomex).

Como parte de la investigación, autoridades localizaron en ese municipio un automóvil con características similares al involucrado en el homicidio: se trata de un Honda City, color azul, que presentaba daños compatibles con un atropellamiento y carecía de placas de circulación. El automóvil ya fue asegurado para continuar con las diligencias correspondientes.

FUERTE VIDEO: Así ocurrió el homicidio del motociclista

Según los videos que circularon tras los hechos, la conductora atropelló a un motociclista en el cruce de Periférico Oriente y Eje 6, en Iztapalapa. Lejos de detener la marcha, la conductora continuó avanzando y arrastró el cuerpo de la víctima por varios kilómetros. El motociclista fue identificado como Roberto, un hombre de 52 años de edad, quien trabajaba como repartidor de una productora de productos lácteos.

#ÚltimaHora Aprehenden a la mujer supuestamente responsable de la muerte del motociclista, Roberto Hernández, en #Iztapalapa, #CDMX. Fue identificada como Gaby, aprehendida en Oaxaca y trasladada al penal de Santa Martha Acatitla. pic.twitter.com/tt90MCaJbS — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) February 10, 2026

Tras su detención en Oaxaca, Gabriela 'N' será puesta a disposición de las autoridades correspondientes para que se determine su situación jurídica por el delito de homicidio agravado. La Fiscalía continuará con la integración de la carpeta de investigación para deslindar responsabilidades.

Fuente: Tribuna del Yaqui