Explosión en domicilio de Isla Mujeres deja cinco personas lesionadas, entre ellas una niña

Isla Mujeres, Quintana Roo.- La mañana de este martes 10 de enero, la zona insular de Isla Mujeres vivió una emergencia tras el reporte de una fuerte explosión dentro de un domicilio. El accidente provocado por la concentración de gas LP, ocasionó lesiones a varias personas y generó daños materiales tanto en la vivienda donde se suscitaron los hechos como en un automóvil que se encontraba estacionado en el sitio.

El reporte ingresó a los números de emergencia alrededor de las 8:23 horas (horas). La solicitud de auxilio indicaba un incidente en una casa situada en las cercanías del supermercado Super Aki, de la colonia La Gloria. Según la información recabada, una llamada al 911 alertó a las autoridades sobre un estallido proveniente del interior de una propiedad, señalando como posible causa un problema con un cilindro de gas.

Elementos del Cuerpo de Bomberos y otras corporaciones se dirigieron al punto para atender la situación. Al arribar, confirmaron la veracidad del aviso. María L., quien se identificó como familiar de las víctimas, explicó a los uniformados que, tras escuchar al explosión, subió a revisar las habitaciones. En ese momento encontró a su prima, a su hija y a una menor de edad con heridas visibles producidas por el fuego.

Las afectadas recibieron las primeras atenciones en el lugar para luego ser llevadas al Hospital Comunitario de la isla. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, se determinó que requerían cuidados en un centro de mayor nivel. Cerca de las 10:10 horas (local), ambulancias de servicios privados completaron el traslado de dos pacientes al Hospital General Jesús Kumate Rodríguez, situado en Cancún.

El parte médico compartido destaca que Mercy, de 31 años, sufrió quemaduras en la totalidad de su cuerpo. Por su parte, María, de 24 años, presenta afectaciones de primer y segundo grado en el 40 por ciento del cuerpo. Una tercera mujer, María L. de 55 años, fue atendida en la clínica local con quemaduras de tercer grado en el rostro y el tórax, siendo dada de alta poco tiempo después al no considerar que su vida estuviera en riesgo.

El equipo de Protección Civil que acudió a la zona aplicó los protocolos de seguridad necesarios. Procedieron a cortar el suministro eléctrico y cerrar las válvulas del gas para evitar nuevos riesgos. Durante la inspección del inmueble, los elementos notificaron el hallazgo de un total de cinco personas heridas, aunque la identidad de la quinta víctima no figura en los registros iniciales.

Tras controlar la situación con extintores y ventilar el área, los inspectores concluyeron que el origen del siniestro fue una fuga de gas LP. El combustible se acumuló en el ambiente hasta alcanzar un punto de ignición, provocando la onda expansiva que afectó la estructura y a los residentes.

Fuente: Tribuna del Yaqui