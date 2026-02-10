Explosión e incendio de ducto de Pemex deja tres personas muertas y seis heridas en Oaxaca

Loma Bonita Larga, Oaxaca.- Durante la tarde del martes 10 de febrero, se registró un incidente en la infraestructura de Petróleos Mexicanos (Pemex) situada en la localidad de Loma Bonita Larga, del municipio de El Barrio de la Soledad, Oaxaca. Las autoridades estatales confirmaron que el percance resultó en el fallecimiento de tres personas en el lugar de los hechos, además de dejar a otros seis trabajadores con lesiones.

De acuerdo con la información difundida por la administración estatal, el suceso se originó mientras el personal efectuaba labores de mantenimiento y limpieza dentro de las tuberías del complejo. Estas tareas desencadenaron una explosión que después provocó un incendio en el predio donde se ubica la estación de rebombeo. Ante la emergencia, elementos del Cuerpo de Bomberos asignados a la región del Istmo de Tehuantepec se movilizaron al sitio.

El personal trabajó para controlar el fuego y realizar las maniobras de mitigación necesarias. Respecto a los seis hombres lesionados, se comunicó que fueron llevados a clínicas del sector privado para recibir la valoración y el tratamiento médico requerido según la gravedad de sus heridas. Los servicios de urgencias se encargaron de gestionar el transporte de los afectados con el fin de garantizar su atención médica sin demora.

Explosión en ductos de Petróleos Mexicanos (PEMEX), tres muertos y más de diez lesionados, los hechos en Ixtaltepec región del Istmo de #Tehuantepec, #Oaxaca. pic.twitter.com/2lRiQXC9Xk — Notisuresteoaxaca (@NTSOAXACA) February 10, 2026

Por su parte, Salomón Jara Cruz, gobernador de Oaxaca, utilizó sus redes sociales para informar sobre la situación. En su mensaje, el mandatario confirmó las cifras de víctimas y externó su solidaridad y condolencias a las familias de los fallecidos. Asimismo, aseguró que las acciones de respuesta se mantuvieron activas desde el primer momento.

Lamentablemente tres personas fallecieron en este suceso. Envío mi solidaridad y mis condolencias a sus familiares", se lee en X.

Finalmente, Pemex indicó que agentes de la Secretaría de Marina (Semar) acudieron a la zona para establecer un cerco de seguridad. Asimismo, se pusieron en marcha los protocolos de Protección Civil correspondientes para resguardar el perímetro y permitir el desarrollo de las diligencias competentes en un entorno seguro.

??uD83DuDD34 #ÚLTIMAHORA | uD83DuDEA8uD83DuDD25 SEIS LESIONADOS Y TRES MU3RTOS TRAS EXPLOSIÓN DE DUCTO DE #PEMEX EN EL BARRIO DE LA SOLEDAD EN EL ISTMO DE TEHUANTEPEC #OAXACA #EmisorIstmeño



La tarde de este martes se reportó una explosión en un ducto de Pemex en Loma Larga, el Barrio de la Soledad,… pic.twitter.com/xEDAADPOC1 — Xoxocotlan y su Gente (@XoxocotlanGente) February 10, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui