Guanajuato: Hallan cuerpo amarrado y baleado en comunidad de Santa Ana de Conde; Fiscalía investiga

León, Guanajuato.- La tarde del pasado lunes 9 de febrero de 2026 fue localizado un cuerpo sin vida justo en una comunidad del municipio de León, algo que evidentemente de inmediato provocó una amplia movilización de las autoridades, quienes, tras arribar a la escena del crimen, confirmaron que la persona, aún no identificada, no contaba con signos vitales y había sido víctima de violencia.

Los hechos ocurrieron rumbo a la comunidad de Santa Ana de Conde, ya que fueron los mismos vecinos quienes se comunicaron a la línea de emergencia 911. Una vez que las diferentes corporaciones policiacas llegaron al lugar, constataron que el cadáver presentaba múltiples lesiones provocadas por impactos de arma de fuego e incluso que la víctima se encontraba amarrada de pies y manos.

Por su parte, el área fue acordonada para preservar la escena del crimen, en espera de la llegada del personal de la Fiscalía General del Estado, así como de elementos del Servicio Médico Forense (Semefo), quienes realizaron el levantamiento del cuerpo. Según medios como Milenio, los restos fueron trasladados a la ciudad de Guanajuato capital para practicar la autopsia, determinar la identidad de la víctima y esclarecer el móvil del homicidio.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, no se reportan detenidos ni sospechosos, por lo que nuestro medio de comunicación continuará atento a cualquier actualización sobre el caso. Asimismo, se prevé que en las próximas horas la Fiscalía General del Estado de Guanajuato emita información adicional a través de sus plataformas oficiales con nuevos pormenores de la investigación.

En las últimas semanas, la violencia en la entidad había mostrado un descenso; sin embargo, la situación cambia con este hallazgo y otro ocurrido la misma mañana en el camino hacia la comunidad de Arreguín de Arriba, en el municipio de Cortazar. En este caso, los familiares realizaron la denuncia luego de que la persona saliera de su vivienda el domingo y no regresara, iniciando la búsqueda que terminó cuando encontraron el cuerpo sin vida.

