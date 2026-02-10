Madre cumplía su jornada laboral acompañada de su hijo; ambos murieron intoxicados en Sinaloa

Ahome, Sinaloa.- La mañana de este martes 10 de febrero de 2026 se reportó la muerte de una mujer y un menor de edad, de quienes en un inicio se desconocían mayores detalles, salvo que habían perdido la vida tras intoxicarse con un químico mientras se encontraban dentro de una tienda de conveniencia ubicada en la ciudad de Los Mochis, hecho que evidentemente provocó la movilización de las autoridades.

Sin embargo, con el paso de las horas se confirmó que se trataba de madre e hijo y que el motivo del fallecimiento fue una intoxicación ocasionada por el uso de un generador eléctrico. De acuerdo con medios locales, la mujer fue identificada como Lucía Berenice, de 51 años, mientras que el menor, de nombre Alexander, tenía once años y solía acompañar a su progenitora para que pudiera cumplir con su turno nocturno en el establecimiento donde ocurrió la tragedia.

Según información preliminar, durante la noche se registró un corte de energía eléctrica, lo que obligó al uso de un generador, mismo que comenzó a llenar el lugar con monóxido de carbono. Debido a que este gas es incoloro e inodoro, no se percataron de la situación. Lamentablemente, ambos quedaron inconscientes y posteriormente perdieron la vida. Cabe destacar que los cuerpos fueron encontrados por otros empleados al momento del cambio de turno.

Ambos perdieron la vida

Al percatarse de que no respondían, dieron aviso inmediato al número de emergencias 911, por lo que las autoridades se trasladaron de manera rápida al establecimiento, ubicado sobre la carretera Los Mochis–Villa de Ahome y la calle Sinaloa. Entre los primeros respondientes se encontraban paramédicos de la Cruz Roja, personal del Cuerpo de Bomberos de Los Mochis, así como elementos de Protección Civil de Ahome y del Estado, quienes únicamente confirmaron que ya no contaban con signos vitales.

Debido a lo anterior, el caso quedó a cargo de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quienes delimitaron el área para resguardar la escena en espera de investigadores y peritos de la Vicefiscalía Regional de Justicia Zona Norte. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, las indagatorias se centran en esclarecer las causas del corte de energía en el negocio, situación que derivó en la clausura temporal del local.

Fuente: Tribuna del Yaqui