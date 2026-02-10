¿Mejora seguridad en México? Sheinbaum presume reducción del 42% en HOMICIDIOS dolosos

Ciudad de México.- Durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' de este martes 10 de febrero de 2026, el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal informó que los homicidios dolosos en México disminuyeron 42 por ciento entre septiembre de 2024 y enero de 2026, de acuerdo con cifras preliminares. Este periodo corresponde a los primeros 16 meses de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Ante los medios de comunicación reunidos este martes en el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano destacó que esta reducción equivale a 36 homicidios diarios menos en comparación con el cierre del sexenio anterior.

uD83DuDEA8Marcela Figueroa destaca una disminución del 42% en el promedio diario de homicidio doloso por mes a nivel nacional con respecto a septiembre de 2024. pic.twitter.com/8UKaM2oak2 — Animal Político (@Pajaropolitico) February 10, 2026

Promedio diario de homicidios alcanza su nivel más bajo en 10 años

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, detalló que el promedio diario de asesinatos pasó de 86.9 en septiembre de 2024 a 50.9 en enero de 2026. Según los registros oficiales, el dato de enero de 2026 es el más bajo de la última década, al revisar cifras desde el año 2016.

Figueroa informó que siete entidades concentran el 50.6 por ciento de los homicidios registrados en lo que va de 2026. Se trata de:

Guanajuato

Baja California

Chihuahua

Estado de México

Sinaloa

Morelos

Guerrero

Las autoridades señalaron que estos datos permiten enfocar las acciones de seguridad en las zonas con mayor incidencia.

Disminuyen delitos de alto impacto en el país

El Gobierno Federal también reportó una reducción generalizada en delitos de alto impacto entre enero de 2025 y enero de 2026. Los principales descensos fueron:

Feminicidio, con baja de 12.7 por ciento; lesiones dolosas por arma de fuego, 12.2 por ciento menos; secuestro, reducción del 50 por ciento; robos con violencia, 24.6 por ciento menos; robo de vehículo con violencia, 33.6 por ciento; robo a transportistas, 20.4 por ciento; robo a transeúnte, 18.4 por ciento; robo a negocio, 25.2 por ciento; y extorsión, con una disminución del 30.3 por ciento.

En contraste, el robo a casa habitación registró un incremento de 2.6 por ciento en el mismo periodo, por lo que las autoridades reconocieron que el delito sigue siendo un reto pendiente.

Más de 43 mil detenidos y decomisos históricos

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que en los primeros 16 meses del Gobierno de Sheinbaum se logró la detención de 43 mil 439 personas por delitos de alto impacto. Además, se aseguraron 327.8 toneladas de droga, entre ellas más de cuatro millones de pastillas de fentanilo, así como 22 mil 832 armas de fuego. También se desmantelaron dos mil 028 laboratorios de metanfetaminas en distintos puntos del país.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'