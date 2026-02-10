Miles de cartuchos de fábrica del gobierno de EU llegan a cárteles; Claudia Sheinbaum busca demanda

Ciudad de México. - La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que las autoridades de nuestro país ya están investigando el reporte de The New York Times, en el que se afirma que los cárteles mexicanos utilizan balas calibre .50 elaboradas en la fábrica propiedad del gobierno de Estados Unidos, Lake City Army Ammunition Plant, misma que es operada por contratistas privados.

De hecho, la representante del poder ejecutivo dejó muy claro que tienen previsto incluir en la demanda de su gobierno a dicha compañía. Es importante señalar que, según el medio antes citado, la Planta de Municiones del Ejército de Lake City, en Missouri, es actualmente la principal distribuidora del armamento que, mediante acuerdos entre el Ejército de EU y contratistas, llega a civiles en territorio estadounidense y posteriormente es traficado hacia México.

"Estamos revisando este reporte para dialogar con el gobierno de Estados Unidos sobre este asunto y verificar cómo es posible que estas armas, que son de uso exclusivo del Ejército estadounidense, estén ingresando a México", explicó la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México de 2018 a 2023. Por ahora, solo resta esperar cualquier actualización que provenga del gobierno federal y sus fuentes oficiales.

Asimismo, el reportaje que salió a la luz el fin de semana pasado indica que, mediante este modus operandi, el producto termina en manos de cárteles mexicanos como es el caso del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Cabe destacar que no se trata de munición común, ya que su potencia es tal que puede llegar hasta perforar vehículos blindados e incluso derribar aviones ligeros.

En relación con este mismo tema, Luis Crescencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), señaló que desde 2012 se han asegurado 147 mil cartuchos, de los cuales el 47 por ciento proviene de este tipo de empresas. De acuerdo con el funcionario, los operativos se llevaron a cabo principalmente en Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Chihuahua, y en menor medida en Michoacán y Guerrero.

Por su parte, Sheinbaum Pardo retomó el asunto durante la conferencia de prensa matutina de este martes 10 de febrero: "Estamos evaluando que las demandas que tenemos contra las armadoras incluyan este aspecto. Es una empresa privada que comercializa estos armamentos, aunque sean de uso exclusivo del ejército de EU", afirmó sobre esta batalla que comenzó en la administración de Andrés Manuel López Obrador, aunque en aquel entonces estaba dirigida contra Smith & Wesson, Beretta, Glock, entre otras.

Fuente: Tribuna del Yaqui