Mineros secuestrados en Sinaloa fueron confundidos con integrantes de grupo criminal: Harfuch

Ciudad de México.- Este martes 10 de febrero de 2026, durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch fue cuestionado sobre los mineros desaparecidos en el estado de Sinaloa. En su intervención, confirmó que la privación ilegal de la libertad de los trabajadores en estaría relacionada con una confusión por parte del crimen organizado.

Ante los medios de comunicación reunidos este martes, el titular de Seguridad Federal explicó que, desde el primer momento que se supo del caso, la presidenta Sheinbaum Pardo instruyó un reforzamiento de seguridad en la zona, como se ha ido informando. La Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) realizó un fuerte despliegue, en el que se logró detener a los presuntos responsables.

“Fueron confundidos con integrantes de un grupo antagónico”.



Si bien no logró decir cuántos cuerpos han sido identificados tras las labores de búsqueda, apuntó que la Fiscalía General de la República (FGR) informará compartirá la información conforme avancen las pesquisas. Agregó que hasta ahora hay cuatro detenidos, de la célula de Los Chapitos, y son 10 los mineros privados de la libertad.

En su intervención, señaló que los trabajadores habrían sido identificados erróneamente como integrantes de una célula criminal rival, en medio de la disputa entre Los Chapitos y La Mayiza, grupos delictivos que operan en la región. Apunt´ que la hipótesis de la confusión deriva de los testimonios iniciales de los primeros detenidos, por lo que la investigación permanece abierta.

García Harfuch indicó que conforme avancen las indagatorias y se concreten nuevas detenciones, se contará con mayores elementos para esclarecer el móvil, así como la cadena de responsabilidades detrás del secuestro de los mineros.

Localizan cuerpos de mineros

Durante el lunes 9 de febrero, la FGR informó que localizó diez cuerpos, de los cuales cinco ya fueron identificados. Este dato también fue confirmado ya por García Harfuch. Los restos fueron localizados en un predio situado en la localidad El Verde, del municipio de Concordia.

Además, como parte de la carpeta de investigación iniciada por la FEMDO, se detuvieron a cuatro personas. Mismos que quedaron a disposición de las autoridades.

Fuente: Tribuna del Yaqui