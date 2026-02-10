¿Qué pasó en la Martín Carrera HOY? Esto se sabe de la masacre matutina en GAM CDMX

Ciudad de México.- La madrugada de este martes 10 de febrero de 2026, elementos de distintas corporaciones de seguridad del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), así como personal de Servicios de Emergencia, desplegaron un operativo en calles de la colonia Martín Carrera, en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), luego de que se reportara un ataque armado contra un vehículo particular en el que viajaban varias personas. Este hecho violento dejó al menos cuatro muertos.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron la madrugada de este martes 10 de febrero, en las calles General Miguel Miramontes y Vicente Guerrero, en la colonia ya mencionada, al norte de la capital mexicana. En ese punto, los tripulantes de un automóvil color gris, cuyos nombres y edades se desconocen, fueron atacados a balazos por sujetos armados, hasta ahora no identificados.

Esta madrugada, cuatro hombres fueron baleados en la col. Martín Carrera, sus familiares los trasladaron en este auto al hospital La Villa, @TuAlcaldiaGAM. #Video uD83CuDFA5uD83DuDC47uD83CuDFFD pic.twitter.com/VvWZJIdb7k — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) February 10, 2026

En el lugar quedaron al menos 12 casquillos percutidos, los cuales fueron asegurados por personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) para integrarlos a la carpeta de investigación correspondiente.

Tras el ataque, el vehículo rafagueado se desplazó hasta el Hospital General de La Villa, donde las cuatro personas que viajaban a bordo ingresaron para recibir atención médica de urgencia. Hasta el momento no se ha confirmado si fueron los propios heridos quienes condujeron el automóvil o si alguna otra persona los trasladó al nosocomio. Para las primeras horas de este martes, medios confirmaron que al menos cuatro personas perdieron la vida.

A las afueras del hospital arribaron unidades del Servicio Médico Forense (Semefo), así como patrullas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, con el objetivo de resguardar el perímetro y apoyar en las diligencias ministeriales.

?? #AlertaNocturna | Cuatro personas murieron tras un ataque armado en la colonia Martín Carrera, en la alcaldía Gustavo A. Madero; Las víctimas viajaban a bordo de un automóvil.



uD83DuDCFA #TelediarioMatutino con @anyalanis14, @liliana_sosa y @Cesar_VegaGar ?? pic.twitter.com/veZFpr1aUy — Telediario CdMx (@telediario) February 10, 2026

El automóvil presentaba múltiples impactos de bala, principalmente en el parabrisas, además de un cristal roto en la parte trasera, lo que evidenció la intensidad del ataque. En tanto, personal de seguridad permanece en la escena original para preservar los indicios balísticos y recabar información que permita esclarecer lo ocurrido. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar cómo ocurrieron los hechos y establecer responsabilidades.

Fuente: Tribuna del Yaqui