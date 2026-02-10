Tenía 9 años jubilado: Matan a balazos a excomandante de la Policía Municipal de Navolato

Navolato, Sinaloa.- Un suceso violento se registró la tarde de este martes 10 de febrero en el municipio de Navolato, que resultó en la muerte de una persona del sexo masculino. Los hechos tuvieron lugar sobre la carretera La Platanera - Villa Ángel Flores, mejor conocida como La Palma. Fue pasadas las 15:00 horas (local) cuando se reportó un ataque armado a la altura del entronque con el camino pavimentado que lleva al campo agrícola Berlín.

En ese punto, un grupo de sujetos armados interceptó la unidad en la que viajaba la víctima. Acto seguido, accionaron armamento de alto poder en repetidas ocasiones contra el conductor. El hombre quedó sin vida al interior de un automóvil marca Honda Civic, de color blanco y modelo reciente. El vehículo, que contaba con vidrios polarizados, detuvo su marcha presentando múltiples orificios producidos por los proyectiles del lado del conductor.

Aunque en un primer momento la identidad del fallecido no fue establecida, con el paso de las horas se logró confirmar que respondía al nombre de Pedro Miranda. Se trata de un hombre de 66 años de edad, quien tenía su domicilio en la comunidad de La Bebelama de San Pedro. Asimismo, trascendió que Miranda sirvió anteriormente como comandante de la Policía Municipal de Navolato, cargo del cual se retiró hace 9 años por jubilación.

En el sitio de la balacera, las autoridades localizaron decenas de casquillos percutidos correspondientes a fusiles de asalto tipos AK-47 y R-15, los cuales fueron recolectados como evidencia. Personal perteneciente a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa acudió a la zona para procesar la escena y dar fe del deceso. Una vez terminadas las labores en el terreno, se ordenó el traslado del cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para llevar a cabo los estudios que marca la ley.

Apenas el pasado domingo 8 de febrero por la noche, elementos de seguridad localizaron un cuerpo al interior de un vehículo abandonado en una carretera de Culiacán, Sinaloa. Horas más tarde, fuentes cercanas al caso indicaron que la persona fallecida respondía al nombre de Sergio Cazares Zambada, de 32 años de edad. La víctima era hijo de Águeda Zambada García y, por consiguiente, sobrino de Ismael 'El Mayo' Zambada.

