Trágico hallazgo: Localizan los cuerpos de dos empresarios desaparecidos en San Luis Potosí

San Luis Potosí, San Luis Potosí.- La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí reveló que localizaron sin vida a dos figuras del ámbito empresarial de Villa de Reyes, quienes permanecían en calidad de desaparecidos desde el pasado 7 de febrero. Se trata de Pablo Ortega Venegas, de 36 años de edad, y Óscar Osbaldo Luna Silva, de 38 años. Los cuerpos aparecieron en el municipio de Pinos, perteneciente al estado de Zacatecas, tras un proceso de rastreo realizado por agentes de seguridad de ambas zonas del país.

La ausencia de Pablo Ortega y Óscar Osbaldo comenzó el sábado 7 de febrero. Al primero lo vieron por última vez cuando estaba cerca de la entrada a el poblado de Jesús María. Por su parte, el segundo fue visto en el rancho La Carreta. Los dos puntos pertenecen a la región de Villa de Reyes. Según los datos que aportaron sus parientes en las fichas para su búsqueda, Ortega vestía una prenda de abrigo con la figura de un conejo, ropa de tipo deportivo y calzado para correr.

Luna Silva llevaba puesta una prenda gris y pantalones de tela de mezclilla que tenían algunas manchas de grasa. La denuncia ante la ley por la desaparición se puso un día después de los hechos. Tras este aviso, la Fiscalía del estado y la comisión de búsqueda de personas activaron los procesos para intentar hallarlos. Este despliegue contó con la presencia de la Policía de Investigación y se pidió la ayuda de la gente para tratar de ubicar dos autos.

Se trata de una camioneta marca Kia de color rojizo y un coche Tsuru blanco, pues eran los medios en los que ellos se movían por la zona. A pesar de los esfuerzos, durante la noche del 9 de febrero se dio la noticia de que ambos hombres estaban muertos. En un aviso breve, la autoridad judicial expuso que "mantiene trabajos de investigación para aclarar los hechos vinculados con la muerte de dos personas de Villa de Reyes". Los reportes indican que agentes de San Luis Potosí y de Zacatecas ejecutan tareas conjuntas para avanzar en el caso.

Desde la institución encargada de la justicia mencionaron que han reforzado las tareas que sirven para saber qué pasó y hallar a los responsables de esta situación. No se dieron detalles sobre el estado en que se hallaron los cuerpos ni la razón del fallecimiento. Pablo Ortega era un sujeto conocido por sus negocios en el sector de la comida. Varios reportes de prensa indican que era visto como un posible contendiente para buscar la presidencia de su municipio por parte del partido Movimiento Ciudadano.

Óscar Luna se dedicaba a las tareas del campo, sobre todo a la cosecha de chile, y era alguien que trabajaba de cerca con Ortega en planes de negocios y política. Óscar era hermano de Aurelio Luna, quien perdió la vida en un ataque armado en el año 2024 mientras buscaba representar a otro partido en el mismo ayuntamiento. Ambas víctimas eran personajes activos en la vida de la comunidad y tenían vínculos fuertes en el sector económico regional.

Fuente: Tribuna del Yaqui