Tras asesinato y secuestro, capturan en Michoacán a cuatro presuntos integrantes del CJNG

Uruapan, Michoacán.- En la ciudad de Uruapan, Michoacán, las fuerzas del orden efectuaron una movilización coordinada que terminó con el aseguramiento de cuatro personas del sexo masculino. A estos individuos se les relaciona con presuntos actos de homicidio y privación ilegal de la libertad en la región. La acción forma parte de las estrategias de seguridad implementadas bajo el esquema denominado Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

En el despliegue participaron elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Subsecretaría de Investigación estatal. El origen de las diligencias se remonta al descubrimiento de un cuerpo sin vida en la colonia Valle Dorado. Los agentes hallaron a la víctima con signos de agresión física, y junto a ella, un mensaje escrito referente a cobros de extorsión firmado por una célula delictiva.

Al dar seguimiento a los rastros y evidencias, los efectivos ubicaron a Pedro Alonso 'N', de 21 años de edad, y a Antonio 'N', de 23 años. Al momento de su revisión, ambos sujetos tenían en su poder tres cartulinas con textos alusivos a un grupo criminal. Asimismo, se aseguraron 11 envoltorios que contenían sustancia con características de la metanfetamina, cuatro cartuchos útiles calibre 9 milímetros y tres más calibre .223.

También se confiscó un automóvil Chevrolet Malibu LS de color blanco. Dentro de la unidad, los uniformados detectaron guantes de látex con rastros de sangre, evidencia física que se ha integrado a la carpeta de investigación para establecer su posible vinculación con el asesinato registrado en la zona. De manera paralela, las corporaciones de seguridad actuaron ante el reporte del secuestro de un hombre y una mujer.

Esta línea de acción permitió la captura de José Rodolfo 'N', de 25 años, e Hilario 'N', de 49 años. Se les señala como probables responsables de retener contra la voluntad de la pareja. Es importante destacar que las víctimas fueron rescatadas con vida y puestas bajo protección de las instancias correspondientes para garantizar su integridad. A estos dos detenidos se les incautó un arma de fuego corta calibre .40, un cargador abastecido con tres cartuchos y 14 dosis más de la sustancia ilícita ya citada.

Diversos reportes de la prensa local indican que los cuatro aprehendidos podrían estar alineados con las operaciones del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Todo el material bélico, las sustancias ilegales, el vehículo y las personas quedaron a disposición del Ministerio Público para continuar los procesos legales y determinar su situación jurídica frente a los cargos imputados.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGE Michoacán