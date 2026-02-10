VIDEO: Escoltas de empresario aguacatero se enfrentan a gatilleros en Uruapan, Michoacán

Uruapan, Michoacán.- La tarde de este martes 10 de febrero, se registró un enfrentamiento con armas de fuego en las inmediaciones del Viaducto a Jicalan, situado en el municipio de Uruapan, Michoacán. El hecho tuvo lugar cuando dos individuos intentaron ejercer violencia contra los viajeros de una camioneta color blanco, sin anticipar que al interior se encontraba personal capacitado para responder ante amenazas de alto riesgo.

Los acontecimientos sucedieron aproximadamente a las 16:00 horas (local), justo en el acceso principal de un fraccionamiento privado. Según los datos recabados hasta ahora, los sujetos se aproximaron a bordo de dos motocicletas e interceptaron la unidad con el propósito de amagar al empresario que se hallaba a bordo y presuntamente robarle su vehículo. No obstante, la reacción del equipo de seguridad fue contundente.

Los escoltas, al notar el peligro, hicieron uso de su armamento para salvaguardar la integridad de su cliente, lo que frustró las intenciones de los atacantes. La evidencia en video, obtenida mediante las cámaras de monitoreo instaladas en el residencial, permite observar la secuencia de los hechos con claridad. En el material visual se distingue al copiloto de la moto acercarse a la ventanilla trasera apuntando con una pistola.

Casi al instante, el vidrio de la camioneta estalla debido a un disparo defensivo desde el interior. Ante esta respuesta, los agresores optaron por correr, dejando atrás su medio de transporte. De manera simultánea, los guardias bajaron del vehículo y continuaron disparando para evitar la fuga de los sospechosos. Producto de los impactos recibidos durante la confrontación, ambos hombres resultaron con lesiones de consideración.

Dos empistolados intentaron robar una camioneta propiedad de un empresario y resultaron heridos al enfrentarse a balazos con sus escoltas, sobre el Viaducto a Jicalan, en el acceso a los condominios Mediterránea de #Uruapan. pic.twitter.com/MXYsXQSABU — Ernesto Madrid (@JErnestoMadrid) February 11, 2026

Al sitio se presentaron integrantes de Protección Civil Municipal, quienes se encargaron de estabilizar a los heridos. Posteriormente, se procedió a su traslado hacia un hospital, donde permanecen bajo observación y vigilancia policial. Por su parte, las corporaciones de seguridad acordonaron el área para recolectar los indicios balísticos y dar curso a las diligencias legales correspondientes.

Fuente: Tribuna del Yaqui