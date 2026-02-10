VIDEO: Identifican a mujer que fue atropellada en Monterrey; este es su estado de salud

Monterrey, Nuevo León.- La reciente circulación de un video en redes sociales generó atención en la zona metropolitana de Monterrey, al documentarse el instante en que un vehículo atropelló a una transeúnte en una de las arterias con mayor flujo de la capital de Nuevo León. Las grabaciones, captadas por testigos y automovilistas, mostraban la secuencia de hechos en el cruce de la avenida Paseo de los Leones y la calle Diego Velázquez, situado en el sector poniente de la ciudad.

Según los reportes recabados hasta el momento, la situación involucró a una mujer que vestía prendas oscuras, quien se desplazaba a pie desde la zona lateral. En un momento dado, la joven avanzó hacia los carriles centrales de la vialidad, un área donde el tránsito de vehículos es continuo y los conductores suelen mantener una velocidad constante. Fue en ese punto donde un automóvil color blanco no logró detener su marcha a tiempo, golpeando a la persona y lanzándola varios metros sobre la carpeta asfáltica.

Las imágenes permitieron constatar que, instantes después del golpe, un agente de Seguridad Pública se aproximó para brindar asistencia, al tiempo que otros conductores disminuían la marcha. Para garantizar la seguridad del perímetro y permitir la llegada de los equipos de auxilio, se implementó un cierre parcial de la circulación. Personal paramédico del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), en colaboración con Protección Civil de Monterrey, arribó para socorrer a la afectada.

Durante el proceso de atención, el tránsito se vio bloqueado, manteniendo habilitado únicamente el carril derecho en sentido hacia el sur, cerca de la zona de Camino al Diente. Elementos de Tránsito de Monterrey gestionaron la movilidad para prevenir otros contratiempos. La valoración inicial indicó que la paciente presentaba múltiples fracturas y una contusión en la región posterior de la cabeza a causa del impacto, por lo que se determinó su traslado a un hospital para recibir una revisión médica.

Ya fue identificada

Aunque inicialmente testigos y compañeros de trabajo señalaron que la joven, identificada como Ana Karen Guadalupe Cruz Garza, de 25 años de edad, laboraba en una agencia de autos cercana, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey emitió un comunicado para esclarecer el contexto. La dependencia informó que, la mañana del pasado lunes 9 de febrero, recibieron un reporte sobre una mujer desorientada caminando en la vía pública.

El informe de la autoridad detalla que un policía acudió al lugar para vigilar la zona y solicitó a los automovilistas reducir la velocidad mientras seguía a la persona a distancia prudente. Pese a los esfuerzos preventivos, la joven atravesó los carriles principales y sobrevino el accidente. Poco después, los padres de la afectada llegaron al sitio y explicaron a los agentes que su hija había bajado del auto familiar momentos antes y que padece una condición relacionada con su salud mental, descartando así otras versiones sobre el origen del suceso.

