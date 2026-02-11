Abandonan camioneta con varios cuerpos en autopista de Navolato; serían hasta ocho víctimas

Navolato, Sinaloa.- Las fuerzas de seguridad del estado de Sinaloa se movilizaron hacia el municipio de Navolato tras recibir alertas sobre un suceso en la red carreteras la tarde de este miércoles 11 de febrero. En el acotamiento de la autopista Benito Juárez, conocida popularmente como La Costera, fue hallada una camioneta abandonada que contenía varios cuerpos. El hallazgo tuvo lugar alrededor de las 14:00 horas (local).

Los cuerpos se encontraban al interior y en la parte trasera de la pickup que fue abandonada a un costado de la cinta asfáltica. El sistema de emergencias 911 recibió la alerta sobre la presencia de un vehículo detenido en el acotamiento del carril que conduce de norte a sur, en las proximidades de la localidad La Curva de San Pedro, a la altura de la gasa que comunica a la carretera vieja a Navolato y la cual conduce al ejido Buenos Aires.

Al arribar al sitio, los agentes corroboraron la información. Se trataba de una camioneta marca Mitsubishi L200, de doble cabina y color blanco, modelo 2012, con placas de circulación del estado de Sinaloa. En la inspección, los efectivos notaron que en la caja de carga se hallaban apilados varios cadáveres, ocultos bajo lonas de colores verde y gris. Asimismo, se detectó la presencia de otro cuerpo en el interior de la cabina del conductor.

Información recabada hasta el momento indica que la unidad cuenta con un reporte de robo generado ese mismo día. El vehículo, propiedad de una persona del municipio de Angostura, fue sustraído mediante el uso de la fuerza y armas de fuego por sujetos desconocidos a la altura de la zona de Caimanero. Este suceso ocurrió a las 13:14 horas, menos de 1 hora antes de que la camioneta fuera localizada con las víctimas a bordo en el punto mencionado.

Hasta el cierre de esta edición, no se ha logrado determinar la identidad de las personas fallecidas ni sus rasgos físicos, debido a que permanecen cubiertas en su totalidad. Respecto a la cifra exacta de fallecidos, los datos iniciales sugieren la existencia de entre seis y ocho cuerpos, aunque será tarea de los peritos forenses establecer el número definitivo una vez que se realicen los protocolos correspondientes en el anfiteatro.

Los primeros en presentarse en la escena fue el personal de la Guardia Nacional, División Caminos. Dichos elementos procedieron a delimitar el perímetro con cinta amarilla para resguardar los indicios. Tiempo después, personal de la Fiscalía General del Estado hizo acto de presencia para iniciar las diligencias de ley, el levantamiento de evidencias y el traslado de los restos para los estudios forenses. Las investigaciones continuarán para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

