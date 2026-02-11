Atrapan a asesino de Karen Vianey en Durango; abandonó su cuerpo dentro de tambo de plástico

Gómez Palacio, Durango.- Elementos de la Vicefiscalía de la Región Laguna ejecutaron una orden de aprehensión en contra de Roberto Luciano 'N', identificado como el supuesto responsable de privar de la vida a Karen Vianey Salazar Carrillo. La detención es el resultado de las diligencias realizadas por el Ministerio Público y los cuerpos policiales, quienes lograron reunir las pruebas necesarias para vincular al individuo con los hechos ocurridos en la ciudad de Gómez Palacio.

El trabajo de campo y gabinete permitió localizar los restos de la víctima y establecer cómo sucedió el suceso. Según los datos integrados en la carpeta de investigación gestionada por la Fiscalía General del Estado, el ilícito tuvo lugar durante la madrugada del pasado 30 de enero. Alrededor de las 2:30 horas (local), la mujer de 30 años se encontraba en compañía del ahora detenido en el fraccionamiento Cerradas Miravalle. Los reportes indican que ambos coincidieron en un terreno sin edificar situado sobre la calle Fresno.

En dicho lugar, surgió una disputa por diferencias personales que escaló de nivel. En ese contexto, Roberto Luciano 'N' presuntamente utilizó un arma punzocortante que portaba entre su vestimenta para agredir a Karen Vianey en repetidas ocasiones. Los estudios forenses posteriores establecieron que la causa del fallecimiento fue un choque hipovolémico, ocasionado por la pérdida de sangre a raíz de las heridas sufridas.

Tras cometer la agresión, el sujeto habría realizado maniobras para ocultar el cuerpo y dificultar la labor de las autoridades. Se determinó que trasladó a la víctima unos metros dentro del mismo predio para depositarla al interior de un tambo de plástico blanco. Posteriormente, cubrió el contenedor con escombros, materiales de construcción y un colchón en desuso, abandonando la escena del crimen poco después.

Como Karen Vianey Salazar Carrillo, fue identificada por sus familiares la mujer que el día 30 de enero fue encontrada sin vida y dentro de un tambo la noche del 30 de enero, en un lote baldío, tipo basurero ubicado en la cerradas Santa Lorena y Santa Patricia, del... pic.twitter.com/JwIgm8FcEU — Pilar Aguilar (@pilaraguilarm) February 4, 2026

El personal del Grupo de Homicidios y peritos en la materia procesaron el sitio del hallazgo para el levantamiento de indicios biológicos y físicos. La información recabada, sumada a diversos testimonios, permitió al Ministerio Público sustentar la acusación ante un juez de control. Una vez emitida la orden de aprehensión, los agentes de la Policía Investigadora de Delitos procedieron a la captura del sospechoso.

Roberto Luciano 'N' fue trasladado e ingresado al Centro de Reinserción Social Número 1, donde permanecerá bajo custodia de la autoridad penitenciaria. En los próximos días se efectuará la audiencia de formulación de imputación, en la cual se definirá su situación jurídica conforme a los tiempos que marca la ley.

Aproximadamente a las 02:30 horas del 30 de enero de este año, Roberto Luciano “N”y Karen Vianey Salazar Carrillo, de 30 años de edad, se encontraban en un lote baldío ubicado en la calle Fresno, del fraccionamiento Cerradas Miravalle, del municipio de Gómez Palacio,... pic.twitter.com/0BSFNTMLjP — Pilar Aguilar (@pilaraguilarm) February 11, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui