Guaymas, Sonora.- La mañana de hoy miércoles 11 de febrero de 2026 se registró un accidente automovilístico en la carretera Hermosillo-Guaymas, a la altura del kilómetro 236; se trata de una camioneta que se salió del camino y derrapó por la parte de abajo de la cinta asfáltica. En el vehículo viajaba el secretario de Gobierno de Sonora, Adolfo Salazar Razo, quien está bien.

El Secretario de Gobierno se dirigía al municipio de Cajeme para participar en la Mesa de Seguridad programada para este día. Tras el incidente, autoridades estatales informaron que el funcionario y su equipo se encuentran en buen estado de salud y permanecen bajo observación médica únicamente como medida preventiva.

Autoridades de Sonora informan que secretario de Gobierno está bien, Adolfo Salazar, tras accidente carretero

"Informamos que la mañana de este día, cuando el Secretario de Gobierno se trasladaba para participar en la Mesa de Seguridad programada en el municipio de Cajeme, se registró un accidente automovilístico en la carretera Hermosillo-Guaymas. Se reconoce la oportuna intervención de los cuerpos de auxilio que acudieron al lugar. El Secretario y su equipo se encuentran bien de salud, en buen estado y permanecen bajo observación médica como medida preventiva. Agradecemos las muestras de solidaridad y los buenos deseos recibidos", dice el comunicado.

De acuerdo con lo informado, al lugar acudieron de inmediato cuerpos de auxilio y corporaciones de seguridad para atender la emergencia. Se movilizaron al menos tres unidades de la Policía Estatal de Seguridad Pública, una unidad de Caminos y Puentes Federales (Capufe), cuatro ambulancias del Centro Regulador de Urgencias Médicas y de la Cruz Roja, además de una unidad del Departamento de Bomberos y dos unidades de la Guardia Nacional.

El Gobierno del Estado informó que el secretario y su equipo se encuentran bien de salud, en buen estado general y permanecen bajo observación médica como medida preventiva. Asimismo, se reconoció la oportuna intervención de los cuerpos de emergencia que participaron en la atención del incidente. Finalmente, la autoridad estatal agradeció las muestras de solidaridad y los buenos deseos recibidos tras el accidente.

Fuente: Tribuna del Yaqui