Autoridades repelen agresión armada en Chiapas; detienen a tres presuntos miembros de cártel

Ocuilapa, Chiapas.- Un despliegue de seguridad ejecutado por fuerzas federales y estatales en el municipio de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, tuvo como resultado la captura de siete hombres, así como el decomiso de un arsenal de armas de fuego, diversos vehículos y equipo táctico. Entre los aprehendidos figuran presuntos miembros de una organización criminal con operaciones activas en la frontera sur de México.

Durante los recorridos de vigilancia terrestre y aérea efectuados en la comunidad de Ocuilapa, los uniformados detectaron a personas armadas sobre el tramo carretero que conduce hacia Apic Pac. Al percatarse de la cercanía de las fuerzas del orden, los sujetos abrieron fuego, acción que generó una respuesta por parte de los agentes para neutralizar la amenaza. Una vez controlada la situación, se logró el aseguramiento de tres sujetos identificados como Mefiboset 'N', Josué 'N' y David 'N'.

Según la información proporcionada por las autoridades, estos individuos declararon pertenecer al grupo denominado Cártel de Chiapas y Guatemala (CCyG). A este primer contingente se le incautaron tres armas de fuego largas, tres chalecos balísticos, 26 cargadores y 810 cartuchos de diversos calibres. De igual manera, las autoridades tomaron control de cuatro camionetas, una negra, una blanca y una roja, además de dos motocicletas utilizadas por los implicados.

La movilización contó con la colaboración de distintas corporaciones, tales como el grupo de reacción FRIP, la Guardia Estatal Preventiva, la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial, sumados a efectivos de la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Defensa Nacional. En una segunda acción efectuada en la mismo municipio, los elementos de seguridad localizaron a otros cuatro hombres.

uD83DuDEA8uD83DuDEA8uD83DuDEA8Ocozocoautla de Espinosa -Chiapas-



Los Equipos atoraron a 3 mata amarrados cuando estaban en una casa, entre Ocuilapa y El Carrizal:



-Mefiboset

-Josué

-1 menor IR



Dijeron ser del Cartel de Chiapas y Guatemala, les aseguraron:



-3 largas

-4 vehículos

-2 motos

-26… pic.twitter.com/YEwB2rEeKE — Eco_1_LVM (@Eco1_LVM) February 12, 2026

Los detenidos responden a los nombres de Carlos 'N'; Cristian 'N', alias 'El Buqui'; Ricardo 'N', alias 'Tiburoncín'; y Cristian 'N'. Aunque en este caso no se vinculó a los sujetos con una banda delictiva determinada en el reporte inicial, se hallaban en posesión de un arma larga, una corta, municiones, una motocicleta y 23 bolsas que contenían una sustancia granulada con características propias de la metanfetamina o crystal.

Tanto los siete hombres como el material bélico, las unidades motrices y los narcóticos fueron entregados a la autoridad competente para dar inicio a las investigaciones y definir las responsabilidades jurídicas pertinentes de cada uno de los involucrados.

Fuente: Tribuna del Yaqui