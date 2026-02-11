Balean a mujer en Santa Catarina, Nuevo León; está GRAVE tras recibir DISPAROS en el cuello y la cabeza

Santa Catarina, Nuevo León.- La mañana de este miércoles 11 de febrero de 2026 alrededor de las 11:20 horas una mujer está bastante grave y su vida corre peligro tras ser atacada a balazos mientras se encontraba afuera de su domicilio en la calle San Juan de los Llanos, entre Perimetral Norte y Bahía de la Paz, en la colonia San Gilberto, ubicado en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León.

De acuerdo con información de Milenio, todo comenzó cuando arribó a la vivienda un hombre que iba a bordo de una motocicleta que sin pensarla dos veces le disparó hasta en cuatro ocasiones con un arma corta. La víctima fue identificada como Juana Reyes, de 44 años de edad, que terminó herida en el cuello y en el cráneo. A la escena llegaron paramédicos de la Cruz Roja y elementos de Protección Civil Municipal que trabajaron para darle los primeros auxilios.

Una vez estabilizada la fémina fue trasladada al Hospital 21 del Seguro Social, en Monterrey. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, no sabe cómo sigue su estado de salud, además todavía no se ha pronunciado del tema la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León. Sin embargo, en nuestro medio de comunicado estaremos al pendiente de cuando esto suceda para traerte los detalles.

Cabe destacar que entre los respondientes estuvieron policías municipales se encargaron de iniciar la investigación y acordonar el área para evitar su contaminación. Mientras que agentes ministeriales y del personal de Servicios Periciales se pusieron manos a la obra para recolectar la evidencia. Evidentemente las averiguaciones recién comenzaron con el objetivo de revelar el motivo del ataque.

En otro asunto bastante semejante, una mujer embarazada fue asesinada a balazos la noche del pasado domingo 8 de febrero de 2026. Al parecer, la mujer identificada como María de los Ángeles Rentería, de 31 años, recibió varios disparos por parte de un sujeto abordo de una motocicleta cuando estaba en un negocio de tacos ubicado en calles de la colonia Villa Olímpica, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León.

