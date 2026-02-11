Cae sujeto tras agresión a alumna en campus universitario de Edomex; la atacó a puñaladas

Ixtlahuaca, Estado de México.- Un episodio de violencia se registró dentro del gimnasio de la Universidad de Ixtlahuaca, Estado de México, luego de que un hombre ingresara por su cuenta al inmueble y atacara con un arma blanca a una estudiante de 19 años de edad. El hecho generó una rápida movilización de cuerpos de auxilio y personal de seguridad, así como la activación de los protocolos internos del plantel educativo.

De acuerdo con la información disponible, la joven se encontraba en las instalaciones deportivas cuando fue sorprendida por el individuo. Tras la agresión, la estudiante recibió atención médica y fue trasladada a una clínica privada ubicada en la zona norte del Estado de México, donde permanece bajo observación. Se confirmó que logró sobrevivir, aunque su condición actual de salud no ha sido detallada públicamente.

Luego de que se reportara lo ocurrido, elementos de seguridad estatal y municipal acudieron al campus universitario. A pesar de tratarse de una institución privada, se permitió el acceso a los cuerpos de auxilio para atender la situación y asegurar el área. Durante el recorrido por el plantel, los agentes ubicaron a un joven de complexión delgada y tez morena, quien vestía sudadera gris con capucha y pantalón oscuro.

El individuo fue arrestado por cuatro elementos de seguridad, esposado y trasladado en una unidad para quedar a disposición del Ministerio Público, instancia que se encargará de determinar su situación legal. Fuentes cercanas señalaron que el personal universitario activó los protocolos establecidos para este tipo de situaciones, con el fin de salvaguardar a la comunidad estudiantil y colaborar con las autoridades.

El caso quedó en manos del Ministerio Público, que realizará las indagatorias correspondientes para esclarecer las circunstancias del ataque y el motivo de la agresión cometida por una persona ajena a la institución. A través de sus redes sociales, la Universidad de Ixtlahuaca informó que se brindó acompañamiento a la alumna afectada, además de confirmar que el presunto responsable fue presentado ante la autoridad competente.

En el mensaje, el plantel señaló que la persona lesionada recibió atención médica oportuna y continúa con los trámites ante las instancias correspondientes, conforme a lo establecido en la ley. Como medida preventiva, el Gimnasio Universitario 'Paola Espinoza' fue cerrado temporalmente, con el objetivo de permitir que continúen las diligencias necesarias y garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo.

