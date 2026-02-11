Capturan a otros dos implicados en el asesinato del empresario Carlos Loreto en la CDMX

Ciudad de México.- Los avances en la investigación sobre el homicidio del empresario musical Carlos Loreto han permitido nuevas acciones por parte de las autoridades de la Ciudad de México. Pablo Vázquez, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), comunicó la detención de dos individuos presuntamente vinculados con los hechos violentos registrados a finales de enero de 2025. Este operativo forma parte del seguimiento puntual que las corporaciones de seguridad han mantenido para esclarecer el caso.

De acuerdo con la información proporcionada, elementos de la SSC, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia (FGJ), cumplimentaron dos órdenes de aprehensión. Los cargos imputados corresponden a homicidio calificado y robo agravado. Las diligencias permitieron ubicar a dos de los implicados, identificados como Ramón 'N' y Antonio 'N', quienes se encontraban en los municipios de Naucalpan e Ixtapaluca, en el Estado de México. Tras su aseguramiento, ambos fueron trasladados al Reclusorio Norte para quedar a disposición del juez que los requiere.

El año pasado las autoridades notificaron la ejecución de mandamientos judiciales contra otros dos sujetos, Francisco 'N' y Brayan 'N'. Estas personas ya se encontraban bajo custodia en un centro penitenciario, pues fueron aseguradas el mismo día en que ocurrió el crimen. Con estas acciones, suman cuatro los individuos que enfrentan procesos legales directos por su probable participación en el ataque contra el director de la disquera Northern Organized Recordz (NOR).

Así fue el asesinato

El expediente del caso señala que los sucesos tuvieron lugar el 27 de enero de 2025 en una vivienda situada en la colonia Jardines del Pedregal, alcaldía Álvaro Obregón. En aquella fecha, un grupo de hombres armados ingresó al domicilio, donde sometieron tanto a Carlos Loreto como a su esposa, atándolos para impedir cualquier resistencia. Los agresores exigieron la apertura de una caja fuerte de la cual sustrajeron diversos bienes, entre los que se enlistan dinero en efectivo, joyas, relojes y prendas deportivas de la NFL.

A pesar de que la víctima no opuso resistencia y se encontraba inmovilizada, uno de los asaltantes disparó su arma de fuego, hiriéndolo en el rostro antes de emprender la huida. Aunque los equipos de emergencia arribaron al lugar poco después de que la esposa lograra solicitar ayuda, el empresario perdió la vida en el sitio. Las instituciones encargadas de procurar justicia mantienen abiertas las líneas de investigación para localizar a todos el resto de los implicados.

Fuente: Tribuna del Yaqui