Christopher salió de fiesta y desapareció en BCS; su cuerpo fue hallado en vehículo calcinado

Guerrero Negro, Baja California Sur.- Las labores de investigación y análisis forense realizadas entre las autoridades de los estados de Baja California y Baja California Sur permitieron corroborar la identidad de la persona localizada sin vida el pasado fin de semana. Se trata de Christopher Alfredo Banda Verduzco, un joven de 17 años de edad, cuya desaparición había sido reportada por sus familiares días atrás en la región sur de la península.

Los hechos se remontan al sábado 7 de febrero, fecha en la que el adolescente salió de su domicilio con el propósito de asistir a una reunión social. Al no tener noticias sobre su paradero, su familia inició la búsqueda. Fue hasta el domingo 8 de febrero cuando se notificó el hallazgo de un automóvil consumido por el fuego a la altura del tramo carretero entre Guerrero Negro y el ejido Villa Jesús María, ubicado en la zona sur del municipio de San Quintín.

Al arribar al sitio, los agentes de seguridad resguardaron el área para permitir el trabajo de los peritos. En el interior de la unidad se encontró un cuerpo calcinado. El Servicio Médico Forense (Semefo) se encargó de levantar los restos para transportarlos a la ciudad de La Paz, Baja California Sur. En dicha localidad se efectuaron los estudios necesarios para lograr la plena identificación mediante análisis genéticos y dentales, descartando dudas sobre la identidad de la víctima.

Este lunes 10 de febrero, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur, en colaboración con la Fiscalía General del Estado de Baja California, emitió la validación de los datos obtenidos. A través de este proceso científico, se demostró lo que los familiares habían manifestado desde el reconocimiento de las pertenencias y el vehículo en el lugar donde fue encontrado el automóvil quemado.

Finalmente, las dependencias encargadas del caso informaron que los restos mortales de Christopher fueron llevados de regreso a la comunidad de Guerrero Negro este miércoles 11 de febrero. Una vez completado el trámite de entrega a los deudos, la familia podrá proceder con los servicios funerarios correspondientes en su localidad de origen. Las autoridades mantienen abiertas las carpetas de investigación para esclarecer las causas y circunstancias de este suceso.

Fuente: Tribuna del Yaqui