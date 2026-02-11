Diego 'N', alcalde de Tequila por Morena, habría usado dinero del CJNG para ganar en 2024: FGR

Ciudad de México.- La polémica del expresidente municipal de Tequila, Jalisco, Diego 'N', continúa, pues enfrenta graves acusaciones por presuntos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Este martes, la Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que el edil habría financiado su campaña electoral de 2024 con dinero de esa organización criminal, además de mantener una relación con el grupo delictivo desde al menos 2021.

La información fue revelada durante la audiencia en la que el exalcalde fue vinculado a proceso junto con dos de sus funcionarios por los delitos de secuestro agravado y delincuencia organizada. La comparecencia, que inició el martes 10 de febrero de 2026, se extendió por más de 12 horas.

El exalcalde de Tequila fue vinculado a proceso. Foto: Facebook

FGR acusa narcofinanciamiento en campaña de 2024

De acuerdo con lo presentado por la FGR, Diego 'N' ganó la presidencia municipal en julio de 2024 postulado por la coalición 'Sigamos Haciendo Historia', integrada por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el Partido el Trabajo (PT); y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Para lograrlo, habría utilizado recursos económicos provenientes del CJNG.

Las investigaciones se sustentan en testimonios de tres regidoras y un empresario que denunció haber sido víctima de extorsión. De acuerdo con la acusación, el alcalde conformó un !grupo político criminal" con el cártel liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', quien está prófugo de la justicia en la actualidad. La Fiscalía sostiene que el vínculo entre el edil y el grupo criminal comenzó en 2021, cuando presuntamente forzaron la declinación de una candidatura.

Secuestro para forzar renuncia en 2021

El 24 de marzo de 2021, Guillermo Cordero García, entonces candidato oficial de Morena a la alcaldía de Tequila, y su suplente Julio Alejandro García Gutiérrez, fueron privados de la libertad. Ambos fueron llevados a una casa de seguridad, donde fueron golpeados y obligados a firmar su renuncia a la contienda electoral. También se les exigió ratificar su baja ante notario público y ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.

Ese año, Diego 'N' compitió por Morena, pero perdió frente al emecista Alfonso Magallanes Rubio, quien gobernó el municipio hasta 2024. Posteriormente volvió a contender y ganó la alcaldía.

#Seguridad | Un juez de control ordenó prisión preventiva oficiosa al alcalde de Tequila, Diego ‘N’, mientras su defensa solicitó la ampliación del término constitucional; la próxima audiencia del edil se realizará en el penal federal de ‘El Altiplano’ uD83DuDD34 pic.twitter.com/2QBngUCiig — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 7, 2026

Vinculación a proceso y posibles penas

Diego 'N' fue vinculado a proceso junto con Juan Gabriel 'N', director de Catastro, y Juan Manuel 'N', director de Seguridad Pública de Tequila. El juez reclasificó los delitos debido a su calidad de servidores públicos.

Los tres enfrentan cargos por delincuencia organizada y secuestro agravado. El juez Mario Elizondo, de Almoloya, advirtió que podrían enfrentar penas de entre 40 y 90 años de prisión, según las agravantes previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

También fue detenido Isaac 'N', exdirector de Obras Públicas, a quien se le acusa de posesión de armas y droga. Su situación jurídica será definida este miércoles 11 de febrero.

Todos fueron detenidos el pasado 5 de febrero por fuerzas federales.

Fuente: Tribuna del Yaqui