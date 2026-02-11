En Tláhuac, CDMX, asesinan de un BALAZO en la cabeza a AfroSan Galván, intérprete de NARCORRIDOS

Ciudad de México. - La noche del pasado martes 10 de febrero de 2026, el mundo de la música mexicana volvió a vestirse de luto, luego de que desde tempranas horas comenzara a trascender la noticia de la fatídica muerte de Juan Carlos Santiago, un músico originario de Ciudad de México que, según su perfil en redes sociales, se especializaba en corridos tumbados. A continuación, presentamos todos los detalles que hasta ahora se conocen.

De acuerdo con información de Milenio, se presume que el hombre fue asesinado en la colonia Los Olivos, en la alcaldía Tláhuac, Ciudad de México. Al parecer, había salido a comprar bebidas alcohólicas y lo que parecía una actividad normal terminó en una discusión con otra persona, misma que escaló hasta el punto en que el agresor le disparó en la cabeza, provocando su muerte inmediata.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconocen mayores detalles sobre el supuesto crimen; además, la Fiscalía General de la República no se ha pronunciado sobre el asunto. Sin embargo, como siempre, en nuestro medio de comunicación estaremos al pendiente de cualquier actualización que surja en las próximas horas, siempre a través de fuentes oficiales y confiables.

Lamentaciones

Evidentemente, este caso ya está provocando que en todas las redes sociales los fanáticos del joven comiencen a alarmarse y a llenar su perfil de Facebook con mensajes de lamentación. Cabe destacar que Juan Carlos se fue consolidando en esta industria tan difícil a partir de sus trabajos con AfroSan y sus Centenarios, así como también gracias a sus colaboraciones con Los Pilotos del Terre, logrando hacerse un espacio dentro del género de los corridos tumbados y narcocorridos.

"Hasta el cielo, compa Carlitos, Dios te tenga en su santa gloria y pronta resignación para tu familia. Mejor conocido como Juan Carlos Santiago Galván, de AfroSan y sus Centenarios, cantante y compositor… fue un placer tocar contigo", escribió Daniel Vega en su despedida, refiriéndose a un artista que ya era considerado con gran potencial dentro del movimiento de los narcocorridos.

Fuente: Tribuna del Yaqui

