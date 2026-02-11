Enfrentamiento en Tonalá: Al menos 30 personas atacan a guardias durante disputa de predio

Tonalá, Jalisco. - La madrugada de este miércoles 11 de febrero de 2026 se registró una fuerte movilización policiaca en las inmediaciones del Nuevo Periférico, luego de que un comando de aproximadamente 30 personas irrumpiera de manera abrupta en una propiedad ubicada en la colonia Coyula de Tonalá. Estos delincuentes terminaron hiriendo de gravedad a cinco guardias de seguridad.

De acuerdo con información extraoficial, el lugar donde ocurrieron los hechos es un terreno dedicado a la comercialización de arena y grava, el mismo que en ocasiones anteriores ya había sido atacado por individuos que buscan apropiarse de inmuebles de manera ilícita. Cabe destacar que, hasta el momento de la elaboración de esta nota, no se reportan detenidos ni sospechosos vinculados con este intento de crimen.

¿Qué pasó exactamente?

Algunos testigos aseguran que todo comenzó cuando este grupo ingresó al predio forzando la entrada principal. Una vez dentro, se dirigieron directamente hacia la caseta de vigilancia, donde se encontraron con los elementos de seguridad privada que custodiaban el terreno. Debido a la superioridad numérica, los sometieron a golpes, y los guardias no pudieron evitarlo. Asimismo, se presume que entre las víctimas se encuentra una mujer, cuya identidad hasta el momento permanece desconocida.

No hay víctimas mortales

Además, los agresores realizaron varios destrozos en las instalaciones y se llevaron algunos objetos de valor. En cuanto al personal afectado, fue trasladado de emergencia: dos de ellos, con antecedentes en el Ejército, fueron llevados justo al Hospital Militar; otros dos recibieron atención de paramédicos de los Servicios Médicos Municipales, y la última persona buscó ayuda por su cuenta.

En la escena no solo estuvieron presentes especialistas en salud, sino que también acudieron elementos de la Policía Estatal y Municipal, quienes resguardaron la zona. Nuestro medio de comunicación, como siempre, estará al pendiente de cualquier información que surja en las próximas horas, así como del pronunciamiento oficial que emita la Fiscalía del Estado de Jalisco (FGE Jalisco).

Fuente: Tribuna del Yaqui