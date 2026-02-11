FGR investiga posible conflicto por vehículos todoterreno en caso de turistas desaparecidos en Mazatlán

Culiacán, Sinaloa. - El pasado 3 de febrero de 2026 se reportó la desaparición de cuatro hombres originarios del Estado de México que visitaban el puerto de Mazatlán y, a partir de entonces, comenzó la búsqueda por parte de las autoridades estatales y federales, quienes hasta el momento no han logrado dar con su paradero. A continuación, te presentamos los nuevos datos sobre esta investigación que continúa en proceso.

Lo principal es que los hombres que son buscados fueron identificados como Óscar García Hernández, de 30 años; Omar Alexis Ramírez Sabino, de 30 años; Javier Ramírez Sabino, de 25 años, y Gregorio Ramírez Sabino, de 18 años. Es necesario precisar que, según medios locales, tres de ellos son hermanos. Cabe destacar que durante estos días los familiares no han dejado de compartir sus fichas de búsqueda a través de redes sociales, con la esperanza de obtener información que ayude a localizarlos.

Actualización sobre el caso

Recientemente, Claudia Zulema Sánchez Kondo, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), reveló que el enfoque de las averiguaciones se centra en el arrendamiento de vehículos recreativos como una de las principales líneas de investigación en torno a sus desapariciones. Por lo tanto, el personal de la empresa implicada deberá comparecer ante la autoridad ministerial con el objetivo de esclarecer si cuenta con datos relevantes sobre las víctimas o sobre los hechos ocurridos.

Ficha de búsqueda

Omar Alexis

Según explicó la funcionaria, esta hipótesis surgió a raíz de las declaraciones integradas en la denuncia inicial, donde se señaló que el incidente habría ocurrido durante el traslado y manejo de las unidades. En nuestro medio de comunicación estaremos al pendiente de cualquier avance en este caso, pues aunque ya fueron liberadas una mujer y una menor de nueve años que los acompañaban, aún falta dar con el paradero de los cuatro hombres.

Gregorio Ramírez

Óscar García Hernández

En otro hecho que también tuvo lugar en Mazatlán, específicamente en la colonia Mazatlán Tercera, la Fiscalía Estatal investiga el ataque a balazos del que fue víctima una mujer identificada como Rosa, de 57 años. De acuerdo con los primeros reportes, dos hombres le exigían información sobre su hijo y, al no obtener respuesta, le dispararon para después huir con rumbo desconocido, dejándola con múltiples heridas en el cuerpo. Tras su ingreso a un nosocomio, fue ingresada a terapia intensiva debido a la gravedad de sus lesiones.

