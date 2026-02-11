Se enfrentan grupos criminales cerca de mercado municipal de Zacatecas; hay tres fallecidos

Villanueva, Zacatecas.- Este miércoles 11 de febrero, el municipio de Villanueva, situado en el estado de Zacatecas, se convirtió en el escenario de un suceso violento que alteró la tranquilidad de la zona. Según los reportes emitidos por las autoridades competentes, se registró una confrontación armada protagonizada por integrantes de agrupaciones delictivas rivales. El saldo resultante de este intercambio de disparos fue de tres sujetos fallecidos.

Los mismos fueron identificadas como civiles que portaban armas de fuego al momento del suceso. La confirmación de los acontecimientos provino directamente de Rodrigo Reyes Mugüerza, quien se desempeña como secretario general de Gobierno en la entidad. De acuerdo con datos difundidos por diversos medios de comunicación y testigos, las detonaciones tuvieron lugar en la parte posterior de un mercado municipal.

Poco después de las 12:00 horas (local), el funcionario emitió un mensaje a través de un video para abordar la situación, señalando que los disparos ocurrieron minutos antes de su comunicado. Ante este panorama, se activó un fuerte despliegue de fuerzas del orden con el firme propósito de restablecer el orden y dar con el paradero de los autores materiales de la agresión.

Al sitio arribaron efectivos del Ejército Mexicano, elementos de la Guardia Nacional y agentes de la Secretaría de Seguridad Pública. Asimismo, se sumó la presencia de personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas y de la República para iniciar las indagatorias correspondientes y el levantamiento de evidencias. En su declaración, Reyes Mugüerza hizo énfasis en el contexto actual de seguridad en la región.

Aunque destacó que las estadísticas sobre inseguridad han mostrado una tendencia a la baja durante los días transcurridos de febrero, reconoció que eventos como el suscitado en Villanueva demuestran que la tarea no ha concluido. El servidor público subrayó que la pacificación es un proceso continuo y constante, por lo que aseguró que no es tiempo de "echar las campanas al vuelo" ni de reducir los esfuerzos vigentes.

uD83DuDED1#noticias En Villanueva, Zacatecas, enfrentamiento entre grupos de la delincuencia organizada dejó a tres personas sin vida... Los hechos esta mañana rumbo a Zacatequillas, en la zona se mantiene un operativo de seguridad. pic.twitter.com/la65uzYi9h — @EspartnGN_Mexico. (@EspartnGN) February 11, 2026

Finalmente, la administración estatal indicó que la Mesa de Construcción de Paz se encargará de proporcionar mayores detalles conforme avancen las investigaciones a lo largo del día. De la misma manera, en diversas redes sociales circularon fotografías donde se aprecia una camioneta de color guinda en el lugar, vehículo que estaría relacionado con el enfrentamiento armado en dicha localidad.

Fuente: Tribuna del Yaqui