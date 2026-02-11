Se incendia bodega utilizada para almacenar huachicol en Hidalgo; los responsables huyeron

Sayula Pueblo, Hidalgo.- Durante la tarde de este miércoles 11 de febrero, las corporaciones de seguridad y protección civil del estado de Hidalgo atendieron una emergencia que terminó por revelar actividades ilegales en la región. No fue sino hasta que las llamas consumieron una propiedad privada que las autoridades competentes confirmaron la existencia de una bodega destinada al resguardo y distribución de hidrocarburo sustraído de manera irregular.

Los hechos se registraron alrededor de las 13:20 horas (local ) en la comunidad de Sayula Pueblo. Esta localidad, reconocida por ser la zona con mayor densidad demográfica del municipio al contar con poco más de mil 600 habitantes, se vio alertada por una densa columna de humo negro. El rastro de la combustión emanaba desde un predio lo que generó preocupación entre los vecinos ante el desconocimiento de los materiales que se encontraban dentro.

Debido a la intensidad del incendio, la columna de humo alcanzó una altura estimada de 200 metros, siendo visible desde distintos puntos del municipio. Debido a esta situación la administración municipal de Tepetitlán emitió un comunicado urgente a la población, aconsejando el uso de cubrebocas y sugiriendo permanecer en interiores para evitar la inhalación de gases tóxicos dispersados por el viento.

Los equipos de Departamento de Bomberos arribaron al sitio con prontitud para sofocar las llamas. La labor requirió varias horas de trabajo continuo, durante las cuales se arrojaron grandes cantidades de agua para impedir que el fuego rebasara los muros de bloque y el portón de acceso. Una vez que el siniestro fue controlado, el personal ingresó al lugar para realizar la inspección de daños y asegurar la zona.

Al interior del inmueble, el cual terminó calcinado en su mayoría, se encontraron evidencias de huachicoleo, como diversas estructuras metálicas correspondientes a contenedores con capacidad de mil litros, comúnmente utilizados para almacenar gasolina. Sumado a estos indicios, se localizó una camioneta tipo pickup totalmente consumida por el fuego, vehículo que presuntamente se empleaba para la movilización del combustible.

Tras el hallazgo, el caso fue turnado a la Fiscalía General de la República (FGR). Dicha instancia federal se encargará de realizar las diligencias necesarias para esclarecer los hechos. Cabe destacar que, tras la revisión del área, se confirmó que no hubo personas lesionadas ni pérdidas humanas, pues se presume que los ocupantes abandonaron el sitio al percatarse del inicio del fuego, dejando atrás únicamente daños materiales y la evidencia del ilícito.

