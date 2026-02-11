Tragedia en Guerrero: Hallan sin vida a dos colaboradores del Comité Estatal de Morena en un barranco

Chilapa de Álvarez, Guerrero. - Este miércoles 11 de febrero de 2026, alrededor de las 10:00 horas, fueron localizados los cuerpos sin vida de dos colaboradores del Comité Estatal de Morena-Guerrero dentro de una camioneta al fondo de un barranco. El punto exacto donde se hallaron los cadáveres fue cerca de la carretera federal Chilpancingo-Tlapa y de la curva de la comunidad El Peral, ubicada en Chilapa de Álvarez, Guerrero.

¿Qué sucedió?

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, el caso se maneja como un accidente automovilístico en el que estuvieron involucrados el secretario particular y un auxiliar del presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Jacinto González Varona. De acuerdo con Milenio, el propio González Varona explicó que los jóvenes eran Alfredo y Roselio, quienes salieron de Chilpancingo rumbo a Chilapa, donde realizarían una comisión de trabajo partidista en diversas comunidades aledañas.

Asimismo, el dirigente señaló que la última vez que se tuvo comunicación con ellos fue el pasado martes 10 de febrero de 2026, y se esperaba que se reportaran nuevamente a las 18:00 horas, algo que finalmente no ocurrió. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, es toda la información que se tiene acerca de estos colaboradores, y en TRIBUNA estaremos al pendiente de cualquier nuevo detalle que surja en las próximas horas.

Comunicado

Morena Guerrero

Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el estado de Guerrero se pronunció a través de redes sociales, donde difundió un comunicado para lamentar el fallecimiento de estos dos compañeros, a quienes calificaron como "parte fundamental" del movimiento. Cabe destacar que también dedicaron un mensaje a sus familiares, amistades y personas allegadas que hoy enfrentan la pérdida.

Jacinto González Varona

"Su compromiso, lealtad y entrega al movimiento fueron ejemplo de convicción y trabajo incansable. Más allá de la labor política, siempre recordaré su calidad humana y el compañerismo que nos unió. A sus familiares y seres queridos les envío mi solidaridad, cariño y acompañamiento en este momento difícil", destacó el excoordinador de Servidores de la Nación en Acapulco de Juárez (2018-2020).

Fuente: Tribuna del Yaqui