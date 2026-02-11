Tragedia en Jalisco: Disparo en la cabeza le quita la vida a hombre que se resistió al robo de su auto

El Salto, Jalisco. - La noche del pasado martes 10 de febrero de 2026, un hombre de aproximadamente 35 años fue asesinado tras resistirse al robo de su vehículo. Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles San Fernando Poniente y San David, en el municipio de El Salto, Jalisco. Este caso se suma a los múltiples ataques violentos que últimamente se han registrado en la entidad.

De acuerdo con información extraoficial, en este intento de atraco sujetos armados intentaron despojar al hombre de su camioneta, y la situación se tornó tensa cuando este se resistió, por lo que los delincuentes, frustrados, abrieron fuego en su contra. Según los primeros reportes, la víctima se encontraba en su Toyota Tacoma cuando fue interceptada por varios individuos que le exigieron que descendiera de la unidad.

Sin embargo, el hombre se negó a hacerlo, y en ese instante uno de los agresores le disparó en varias ocasiones. Lamentablemente, una de las balas impactó en el cráneo del conductor, provocándole una herida letal. Los responsables, al percatarse de lo ocurrido, huyeron con rumbo desconocido, dejando de esa forma al hombre gravemente herido en plena vía pública.

Cabe destacar que las autoridades se enteraron de los hechos luego de recibir denuncias a través de la línea de emergencia 911, por lo que elementos de la Guardia Nacional llegaron rápidamente al lugar y, posteriormente, paramédicos corroboraron que el joven ya no contaba con signos vitales. Una vez confirmado su fallecimiento, los uniformados acordonaron el área para preservar la escena del crimen.

La violencia sigue en Jalisco

Asimismo, personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) realizó el levantamiento del cuerpo y recabó indicios que permitan esclarecer el caso. Los restos fueron trasladados a las instalaciones de la dependencia estatal para que se practicara la necropsia de ley. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconocen mayores detalles sobre este terrible hecho.

Fuente: Tribuna del Yaqui