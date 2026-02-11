Vanessa fue asesinada dentro de su propia clínica dental en Edomex; el autor ya está detenido

Estado de México.- Autoridades de seguridad del municipio de Chimalhuacán, Estado de México, comunicaron este martes 10 de febrero la captura de un hombre llamado Luis Alberto 'N'. El sujeto es señalado como el presunto autor material de la muerte de Vanessa Maricruz Trejo, una odontóloga de 30 años de edad cuyo fallecimiento fue descubierto el pasado 26 de enero al interior de su lugar de trabajo en la colonia Tlatelco.

Salvador Hernández Torres, titular de la Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y Movilidad de la localidad, explicó que la detención fue resultado de una labor conjunta. Agentes adscritos al Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4) trabajaron de la mano con elementos de la Secretaría de Seguridad estatal para establecer líneas de investigación sólidas. Para la localización del sospechoso se usó el sistema de monitoreo por video.

Esto permitió a los analistas realizar un rastreo detallado de los movimientos en el área donde ocurrieron los hechos. Con base en la información visual y los datos recabados, integrantes del agrupamiento especial 'Relámpagos' desplegaron un operativo en el mismo municipio, logrando asegurar al individuo sin mayores contratiempos. El crimen en cuestión tuvo lugar el domingo 26 de enero, cuando Vanessa salió de su hogar para cumplir con sus citas laborales.

Para ello la joven llegó a su consultorio dental, situado sobre la Avenida del Peñón, cerca del cruce con la calle Gregorio Melero. Al notar su ausencia tras finalizar el horario habitual, sus familiares notificaron a las autoridades. Al ingresar al inmueble, los servicios de emergencia hallaron el cuerpo de la joven con signos de violencia. Quienes conocían a Vanessa la recuerdan como una profesionista dedicada, amable y respetuosa con sus pacientes y vecinos.

La noticia de su muerte generó una fuerte reacción social en la comunidad. Diversos grupos y colectivos en defensa de los derechos de las mujeres, junto con ciudadanos, organizaron una marcha el pasado 1 de febrero para visibilizar el caso y solicitar celeridad en las pesquisas. Actualmente, Luis Alberto 'N' se encuentra a disposición de la Fiscalía Regional con sede en Chimalhuacán.

En dicha instancia, el Ministerio Público será el encargado de definir su situación legal en las próximas horas. Por su parte, la familia de la víctima ha optado por mantener el anonimato, reiterando su petición de que el proceso judicial se lleve a cabo con transparencia y se aplique el máximo rigor de la ley contra quien resulte culpable.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJEM