VIDEO: Enfrentamiento entre Marina y sicarios deja nueve detenidos y un abatido en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Este miércoles 11 de febrero, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, comunicó los resultados de un despliegue realizado por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en el estado de Sinaloa. Las acciones, que tuvieron lugar en el municipio de Culiacán, finalizaron con la captura de nueve individuos y la muerte de un presunto agresor en el lugar de los hechos.

Desde horas tempranas de la mañana, habitantes de la región y plataformas informativas locales difundieron datos sobre movilizaciones en las cercanías de la sindicatura de Jesús María. Esta zona geográfica es conocida por haber sido el escenario de la captura de Ovidio Guzmán a inicios del año 2023. No obstante, se aclaró que el intercambio de disparos ocurrió puntualmente en la comunidad de El Limoncito.

De acuerdo con los reportes, el personal naval efectuaba recorridos de vigilancia con el objetivo de disuadir actividades ilícitas cuando fueron atacados con armas de fuego por un grupo armado. Ante la agresión directa, los efectivos federales repelieron el fuego, logrando controlar la situación y someter a los atacantes. Hasta el momento, las instancias correspondientes no han señalado a qué organización criminal pertenecen los implicados.

Sin embargo, lo que destaca en el informe es la magnitud del arsenal que se encontraba en posesión de este grupo de presuntos sicarios. Las fuerzas armadas aseguraron diversas armas de fuego de alto calibre, granadas y un lanzagranadas. Asimismo, se contabilizaron 89 artefactos explosivos, junto con vehículos y diverso equipo táctico. Todos estos elementos, junto con las personas detenidas, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.

