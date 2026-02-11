VIDEO: ¡Precaución! Colapsa poste en distribuidor Heberto Castillo y provoca caos vial en CDMX

Ciudad de México.- La mañana de este miércoles 11 de febrero de 2026, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), así como personal de Servicios de Emergencia, desplegaron un impresionante operativo en el distribuidor vial Heberto Castillo, en la alcaldía Venustiano Carranza, luego de que se reportara un fuerte accidente: una estructura metálica cayó e invadió varios carriles.

Lo anterior generó severas afectaciones en el tránsito. De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron este miércoles 11 de febrero de 2026, alrededor de las 06:00 horas, tiempo local, a la altura del Eje 1, en el distribuidor vial Heberto Castillo, dirección San Lázaro. En ese punto, un vehículo presuntamente se impactó un poste metálico. Tras el choque, la unidad involucrada habría abandonado el lugar.

Bomberos capitalinos laboran para seccionar y retirar un poste metálico de un señalamiento que cayó sobre el distribuidor vial Heberto Castillo, en la alcaldía Venustiano Carranza.



— NMás (@nmas) February 11, 2026

Como consecuencia del impacto, una estructura de gran tamaño colapsó y quedó extendida sobre al menos dos carriles del distribuidor, lo que provocó que se activara el Código Rojo. Al sitio acudieron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, quienes iniciaron las maniobras para retirar la estructura metálica y liberar la circulación. Las labores se concentraron en asegurar el área, evaluar riesgos y comenzar el retiro del señalamiento dañado.

Mientras se realizan los trabajos, parte de la vialidad permanece obstruida, lo que complica el tránsito vehicular en la zona; personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ya trabaja en el punto para agilizar la circulación. A la fecha de publicación de esta nota, no se ha informado sobre personas lesionadas. Tampoco se han dado a conocer detalles adicionales sobre el vehículo presuntamente involucrado en el choque.

?? #AlMomento | Un poste caído afecta la circulación sobre el distribuidor vial Heberto Castillo, en la alcaldía Venustiano Carranza; servicios de emergencia trabajan para retirarlo.



— Telediario CdMx (@telediario) February 11, 2026

Caos vial en Venustiano Carranza

Las maniobras para remover el poste generaron afectaciones importantes a la circulación durante la mañana de este miércoles. Para las 08:00 horas, se reportaron largas filas de automóviles en distintos tramos del distribuidor Heberto Castillo y vialidades cercanas, por lo que se pide a la población circular con precaución. Las autoridades continúan con las labores para restablecer completamente la circulación en la zona afectada.

