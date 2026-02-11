VIDEO: Sicarios atacan a tiros a ministeriales en Nuevo León; hay un detenido y un abatido

Zuazua, Nuevo León.- Durante el mediodía de este miércoles 11 de febrero, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones fueron blanco de una agresión armada mientras desempeñaban sus labores. Los acontecimientos tuvieron lugar en el municipio de Zuazua, Nuevo León, al interior del fraccionamiento Real de Palmas. El personal de la unidad enfocada en el combate al secuestro, se encontraba en la zona cumpliendo con diligencias de investigación.

En ese momento un grupo de individuos accionó sus armas de fuego en contra de los efectivos. Esta situación de riesgo generó una fuerte movilización de las fuerzas del orden hacia dicho punto para brindar apoyo. Al sitio arribaron integrantes de la Policía Municipal de Zuazua, soldados del Ejército Mexicano y más personal ministerial, quienes procedieron a asegurar el perímetro para permitir el trabajo pericial y la recolección de evidencias en la escena.

Como consecuencia del enfrentamiento, la autoridad confirmó el saldo de una persona del grupo agresor que murió en el lugar, así como a un segundo sujeto que fue detenido y puesto a disposición de las instancias correspondientes para definir su situación legal. Para reforzar la seguridad y vigilancia en el área, se observó la presencia de un helicóptero que realizó recorridos aéreos constantes sobre el sector habitacional y sus alrededores.

Posteriormente, la institución de procuración de justicia comunicó mediante sus redes sociales que mantendrá las tareas de vigilancia y ejecutará diversas órdenes de cateo, tanto en Zuazua como en el vecino municipio de Ciénega de Flores. Estas maniobras forman parte de la estrategia para dar seguimiento a lo ocurrido durante la jornada. El objetivo consiste en fortalecer los expedientes, ubicar a otros posibles responsables.

Así como obtener evidencias que ayuden a resolver el caso en su totalidad. Cabe mencionar que, según información difundida por diversos medios de comunicación locales, estas acciones guardan relación directa con la reciente liberación de un joven que había sido privado de su libertad en Ciénega de Flores, lo cual desencadenó el seguimiento de los sospechosos hasta el punto donde se registró el enfrentamiento.

Fuente: Tribuna del Yaqui