Asesinan a balazos a Héctor Meza, funcionario público del ayuntamiento de Yautepec, Morelos

Yautepec, Morelos.- La noche de ayer miércoles 11 de febrero, la violencia alcanzó a la administración pública de Yautepec, Morelos, tras confirmarse el homicidio de Héctor Meza Maldonado, quien se desempeñaba como titular de la Dirección de Cultura en dicho ayuntamiento. Los hechos tuvieron lugar cerca de las 21:00 horas (local), momento en el que el servidor público transitaba a bordo de un automóvil sobre el camino Cocoyoc - Oaxtepec.

Según la información recabada hasta el momento, el vehículo en el que se desplazaba Meza Maldonado fue blanco de un ataque armado efectuados por un grupo de sujetos armados. En el interior de la unidad viajaba también una segunda persona, quien sobrevivió a la agresión, aunque sufrió heridas de diversa consideración. Equipos de paramédicos y fuerzas de seguridad arribaron al punto referido para atender la emergencia.

No obstante, al valorar el estado de salud del funcionario, el personal de socorro corroboró su muerte en el mismo lugar debido a los impactos recibidos. Por otro lado, el acompañante recibió los primeros auxilios y fue canalizado a un centro de salud para su estabilización, tratamiento y recuperación. El área quedó bajo resguardo mediante cintas amarillas, lo que permitió el trabajo de los expertos forenses de la Fiscalía Estatal.

Este personal se encargó de recabar evidencias balísticas y procesar la escena con el objetivo de integrar dichos elementos al expediente correspondiente. Una vez finalizadas las labores en el sitio, se ordenó el traslado del cuerpo para los estudios de ley necesarios. Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Morelos comunicó la apertura de una carpeta de investigación destinada a esclarecer el crimen.

La dependencia señaló que analizarán todas las posibilidades para establecer el motivo del ataque y localizar a los responsables. En su mensaje a la ciudadanía, la institución reiteró su voluntad de actuar con total legalidad, seriedad y empatía hacia los familiares de las víctimas, asegurando que aplicarán los recursos necesarios para resolver este caso, al igual que otros delitos de alto impacto registrados recientemente en la entidad.

