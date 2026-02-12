Autoridades contienen 100% de incendio en Sam's de Hermosillo; reportan un bombero lesionado

Hermosillo, Sonora.- Durante la madrugada de este jueves 12 de febrero, diversas corporaciones de los tres órdenes de gobierno lograron sofocar el incendio que consumió una tienda departamental situada en el sector Vado del Río, en Hermosillo. Las labores para mitigar el siniestro comenzaron alrededor de las 3:50 horas, momento en que se recibió el reporte sobre fuego y humo dentro de la sucursal de Sam's Club.

Gracias a la respuesta conjunta, la situación se encuentra totalmente bajo control y no se registraron pérdidas de vidas humanas ni heridos entre la población civil. El saldo humano de este suceso se limitó a una lesión leve sufrida por uno de los elementos del Departamento de Bomberos mientras realizaba sus labores de extinción. El uniformado recibió atención en el lugar y su estado de salud no representa riesgo alguno.

Su integridad se mantuvo estable mientras continuaban las tareas de enfriamiento y remoción de escombros en la zona afectada. Para garantizar la seguridad de la ciudadanía ante la densa capa de humo generada por las llamas, se tomó la decisión de suspender las actividades en los planteles educativos y comercios cercanos. Asimismo, se recomendó a los automovilistas y peatones evitar el tránsito por el cruce del bulevar Río Sonora y Reforma, permitiendo así el libre paso a las unidades de emergencia.

Juan Francisco Matty Ortega, jefe de Bomberos, explicó las razones técnicas por las cuales el fuego logró extenderse. Señaló que, si bien el edificio cuenta con una red contra incendios, el sistema de aspersores no tenía cobertura en el sector nororiente de la bodega, punto exacto donde iniciaron las llamas. Esta carencia en el diseño de la tubería impidió que el agua llegara a los productos almacenados en esa área, facilitando la propagación del fuego.

De manera coordinada los tres niveles de gobierno logran controlar incendio en local comercial en Vado del Río



Información completa en el enlace:https://t.co/4IW0vyTP24 pic.twitter.com/DQOUMwCHau — Protección Civil Sonora (@cepcsonora) February 13, 2026

Ante este hallazgo, se establecerá comunicación con la gerencia de la empresa para revisar los planos y asegurar que, en el futuro, la protección automática abarque la totalidad de las instalaciones. En el operativo participaron Bomberos de Hermosillo, Protección Civil Estatal y Municipal, Policía Municipal, Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Cruz Roja y la Secretaría de Salud, quienes colaboraron para restablecer la normalidad en el sector.

Fuente: Tribuna del Yaqui