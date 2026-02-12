Conductor atropella a joven ciclista en la Miguel Hidalgo CDMX y se da a la fuga; víctima MURIÓ

Ciudad de México.- La noche de este miércoles 11 de febrero de 2026, frente a decenas de civiles, un joven ciclista, cuya identidad se desconoce, perdió la vida tras ser atropellado por un automóvil particular en inmediaciones de la colonia Cuauhtémoc Pensil, en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México (CDMX). Aquí en TRIBUNA te decimos todo lo que se sabe del siniestro.

Según información preliminar, los hechos ocurrieron la noche de este miércoles 11 de febrero de 2026, sobre la calle Lago Wetter, en la colonia ya mencionada. Se apuntó que la víctima circulaba a bordo de una bicicleta por la zona cuando fue embestida por el conductor de un automóvil particular modelo Jetta color azul marino. El presunto responsable, lejos de socorrer al afectado, abandonó el coche metros más adelante, con el parabrisas destrozado.

Los hechos ocurrieron la noche de este miércoles. Foto: Twitter @AztecaNoticias

Tras escuchar el fuerte impacto, vecinos y testigos salieron de sus casas. Al ver la escena solicitaron apoyo a las autoridades mediante el Servicios de Emergencia Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, en coordinación con oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al sitio y, al valorar al ciclista, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

El hombre fue reconocido como un joven de aproximadamente 25 años de edad, cuyo nombre se desconoce, a la fecha de publicación de esta nota. En tanto, el fuerte golpe dejó daños visibles en el parabrisas del vehículo involucrado. La zona del siniestro quedó acordonada para la realización de las diligencias correspondientes, mientras que el cuerpo del fallecido fue levantado por personal del Servicio Médico Forense (Semefo).

#MientrasDormía | Un ciclista de 30 años murió tras ser embestido en la colonia Cuauhtémoc Pensil; el responsable abandonó el auto con el parabrisas destrozado calles más adelante.



En Azcapotzalco, un joven de 25 años fue asesinado a balazos en los pasillos de una unidad… pic.twitter.com/xg4rVNZR7l — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 12, 2026

Más tarde, personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) realizó el levantamiento de indicios en la escena del accidente para integrar la carpeta de investigación. Hasta el momento no se ha informado sobre la detención del conductor. Las autoridades continúan con las investigaciones para deslindar responsabilidades y localizar al responsable.

Fuente: Tribuna del Yaqui