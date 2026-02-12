Cuerpos hallados en vehículo abandonado eran los cinco hombres secuestrados en Los Mochis

Navolato, Sinaloa.- Este jueves 12 de febrero trascendió información referente a la identificación de las cinco personas localizadas sin vida en el municipio de Navolato, Sinaloa. Los trabajos realizados en las instalaciones forenses de Culiacán permitieron establecer que los cuerpos corresponden al grupo de hombres cuyo paradero se desconocía desde el sábado 7 de febrero, después de que presuntamente fueron secuestrados.

Aquel día, las víctimas transitaban por rutas del norte del estado, con un trayecto trazado desde Mazatlán hacia Villa de Ahome. El propósito del viaje consistía en acompañar a una mujer, identificada como Yuri 'N', hasta su domicilio. No obstante, al circular por el tramo carretero Los Mochis - Ahome, cerca del ejido El Macapul, su paso fue interrumpido por sujetos armados que los obligaron a detener la marcha del automóvil Dodge Attitude blanco en el que se desplazaban.

Los datos disponibles apuntan a que las víctimas tenían vínculos familiares y de amistad entre sí. Se confirmó la identidad de Luis Ramón 'N', de 38 años de edad, pareja de la mujer mencionada, así como la de su hijo, Luis Armando 'N', de 19 años; ambos originarios de Mazatlán pero con estancia en la zona norte de la entidad. Asimismo, se reconoció a los hermanos Juan Antonio 'N', de 29 años, y José Ángel 'N', de 17, residentes de Los Mochis.

El quinto hombre respondía al nombre de Heriberto 'N', de 30 años. Es importante mencionar que Yuri 'N' fue liberada por los agresores tiempo después del secuestro, con signos de violencia física, mientras que sus acompañantes permanecieron en calidad de desaparecidos hasta el hallazgo reportado esta semana. La localización de los restos ocurrió ayer miércoles, alrededor de las 14:00 horas, tras un aviso recibido en la línea de emergencias 911.

Las fuerzas del orden se dirigieron a las cercanías del poblado La Curva, perteneciente a la sindicatura de San Pedro, municipio de Navolato. En dicho punto de la autopista Benito Juárez, hallaron una camioneta Mitsubishi L200, doble cabina y color blanco, abandonada a la orilla del camino. En la parte trasera de esta unidad se encontraban los cuerpos apilados y uno más dentro del vehículo.

Fuente: Tribuna del Yaqui