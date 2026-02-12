Detienen a 'El Bebelín' con arma y droga en CDMX; es presunto operador de la Anti Unión Tepito

Ciudad de México.- Las fuerzas del orden de la Ciudad de México concretaron la aprehensión de un hombre llamado Eduardo Sánchez, alias 'El Bebelín', identificado por las autoridades como uno de los generadores de violencia más buscados en la capital del país. Su aseguramiento responde a una estrategia de seguridad enfocada en desarticular las estructuras de mando de los grupos delictivos que operan en la ciudad.

De acuerdo con la información recabada, el detenido es presunto integrante de la organización conocida como Anti Unión Tepito. A este grupo se le atribuyen actividades ilícitas relacionadas con la venta y distribución de sustancias prohibidas en múltiples zonas de la Ciudad de México. Asimismo, reportes de inteligencia lo vinculan con actos violentos perpetrados contra miembros de la banda rival, La Unión de Tepito, como parte de una pugna por el control territorial y el mercado de narcóticos.

La detención tuvo lugar en la colonia Granjas México, dentro de la alcaldía Iztacalco. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al cruce de la avenida Azúcar y la calle Centeno tras recibir una alerta vecinal. Habitantes de la zona solicitaron la presencia policial debido a que un grupo de personas ingería bebidas alcohólicas en la vía pública, frente a una unidad habitacional, alterando el orden público.

Al llegar al sitio, los agentes fueron abordados por una ciudadana, quien denunció de manera directa que uno de los sujetos adoptaba una actitud amenazante contra los residentes. Según el testimonio, el hombre intimidaba a los vecinos afirmando pertenecer a un grupo criminal cada vez que realizaba escándalo en el lugar. Atendiendo al señalamiento, los uniformados procedieron a realizar una revisión de seguridad.

Durante la inspección a Eduardo Sánchez, de 34 años de edad, se le encontró un arma de fuego corta abastecida con dos cartuchos útiles. Asimismo, los policías hallaron en su posesión 10 envoltorios con una sustancia similar a la cocaína en polvo y una bolsa que contenía posible crystal. El detenido fue trasladado ante el agente del Ministerio Público, quien se encargará de integrar la carpeta de investigación correspondiente y definir su situación jurídica con base en los elementos probatorios presentados.

Fuente: Tribuna del Yaqui