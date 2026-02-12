Duro golpe al huachicol: Incautan 149 vehículos y 82 mil litros de combustible en Veracruz

Minatitlán, Veracruz.- Autoridades federales, en conjunto con corporaciones estatales, ejecutaron una serie de diligencias en el municipio de Minatitlán, Veracruz, las cuales culminaron con la inmovilización de una vasta infraestructura de transporte y almacenamiento de huachicol. La Fiscalía General de la República (FGR), a través de su delegación de Control Regional en la entidad, encabezó las acciones legales tras obtener los mandatos judiciales.

Esto permitió inspeccionar cuatro predios señalados por posibles irregularidades relacionadas con la posesión de hidrocarburos ilegales. El despliegue de seguridad contó con la participación de elementos de la Agencia de Investigación Criminal, efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, personal de la Guardia Nacional y agentes de la Policía Estatal. Juntos, establecieron perímetros de seguridad para permitir la labor del Ministerio Público.

Durante la acción en el primer inmueble, las autoridades detectaron la mayor concentración de recursos, siendo 52 mil 200 litros de hidrocarburo. En ese mismo sitio, se aseguraron 25 tractocamiones, un camión de carga, cuatro camionetas y diversos remolques, entre los que destacan 29 tanques simples, siete configuraciones de tanque full, seis plataformas con contenedor y 11 depósitos fijos de gran capacidad.

Las inspecciones continuaron en un segundo punto, donde se localizaron 41 semirremolques tipo tanque, 18 autotanques, siete tractocamiones y dos tanques de almacenamiento. Posteriormente, en una tercera ubicación, se sumaron ocho semirremolques, dos tractocamiones, dos camiones, una camioneta y dos remolques nodriza al inventario de bienes retenidos. Por último, se inspeccionó una cuarta propiedad tipo residencial.

En cuatro cateos, FGR aseguró en Minatitlán casi 150 vehículos y más de 80 mil litros de hidrocarburos https://t.co/zEvPHkJZ7V #NiusDeVeracruz pic.twitter.com/wG4kjc5d75 — Pablo Jair Ortega (@pablojair) February 12, 2026

Ahí se hallaron los 30 mil litros de carburante, guardados en contenedores IBC y cisternas móviles, además de un camión con tanque integrado. El saldo global de estas acciones asciende a 82 mil 200 litros de combustible y 149 vehículos pesados. Todos los bienes y los inmuebles quedaron bajo la tutela del Ministerio Público Federal para la continuación del proceso legal correspondiente y la integración de la carpeta de investigación.

Fuente: Tribuna del Yaqui