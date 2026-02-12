Frenan liberación de Javier Duarte: Dan prisión preventiva al exgobernador por nueva acusación

Ciudad de México.- La situación jurídica de Javier Duarte de Ochoa enfrenta un nuevo obstáculo que impide su libertad. Un juez federal dictó prisión preventiva justificada en contra del exgobernador de Veracruz, medida cautelar impuesta tras una reciente acusación por el delito de peculado. Este fallo anula las expectativas de Duarte de abandonar el Reclusorio Norte el próximo mes de abril, momento en el que se había proyectado una posible salida tras cumplir un alto porcentaje de su condena.

Durante la comparecencia efectuada en el Centro de Justicia Penal Federal, el Ministerio Público expuso los cargos referentes al supuesto manejo ilegal de 5 millones de pesos. De acuerdo con la investigación, estos fondos federales fueron desviados en el año 2012. La autoridad sostiene que el dinero estaba asignado originalmente al Fondo para el Apoyo a Personas con Discapacidad en el estado de Veracruz, pero nunca llegó a sus destinatarios finales.

Bajo la normativa actual, de ser hallado culpable por esta conducta, se le podrían sumar hasta 14 años de prisión a la pena que ya se encuentra purgando. Para respaldar la acusación ante el juez Gustavo Aquiles Villaseñor, la Fiscalía General de la República (FGR) entregó un expediente compuesto por 38 pruebas. Ante esto, Duarte tomó la palabra para rechazar los señalamientos, asegurando que la imputación carece de sentido y destacó que su nombre aparece citado solamente en tres de los documentos exhibidos, desestimando así la solidez del caso en su contra.

Este proceso ocurre mientras el político cumple una sentencia de 9 años por lavado de dinero y asociación delictuosa, la cual tiene fecha de término original en 2026. Sus intentos por conseguir la liberación adelantada se vieron frustrados recientemente cuando la jueza Ángela Zamorano Herrera denegó la solicitud. La juzgadora determinó que el interno no satisface los criterios establecidos en la ley de ejecución penal para obtener dicho beneficio.

Uno de los motivos con más fuera es el comportamiento del exmandatario. La autoridad exhibió antecedentes negativos dentro del penal, señalando que Duarte se ha negado a asistir a diversas audiencias judiciales en el pasado. Para justificar estas ausencias, el acusado ha argumentado supuestos problemas de salud y contagios virales, razones que fueron cuestionadas y que ahora refuerzan la necesidad de mantenerlo recluido para garantizar su presencia en el nuevo juicio.

Fuente: Tribuna del Yaqui