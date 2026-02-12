Incendio de Sam's Club de Hermosillo queda bajo control; no hay lesionados, informa Protección Civil

Hermosillo, Sonora.- Después de que la madrugada de este jueves 12 de febrero se reportara un voraz incendio en el Sam's Club ubicado en el sector Vado del Río, en Hermosillo, capital de Sonora, las autoridades informaron que el siniestro quedó controlado sin que se reportaran personas lesionadas; así lo informó la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

De acuerdo con los hechos, el siniestro ocurrió en la tienda Sam's Club, situada en el cruce de Paseo Río Sonora y bulevar Reforma, donde alrededor de las 03:33 horas se recibió el reporte de un incendio al interior del inmueble. Al arribar las primeras unidades, se detectó que el fuego se encontraba ampliamente desarrollado, generando una columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad.

Ante la magnitud del incidente, se activó un Código Rojo y se desplegó un operativo coordinado en el que participaron aproximadamente 40 elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de Hermosillo, en 11 unidades, así como oficiales de la Policía Municipal, personal de Protección Civil Sonora, del Área de Desarrollo Urbano del Municipio y otras corporaciones estatales y federales.

De acuerdo con Bomberos de Hermosillo, el incendio se encuentra en un 95 por ciento controlado, quedando únicamente algunos focos puntuales por liquidar. Desde las 06:30 horas se informó que la situación estaba bajo control y, hasta el momento, no se reportan víctimas mortales ni personas heridas.

Como medida preventiva, se suspendieron actividades en negocios y escuelas ubicadas en los alrededores del complejo comercial, debido a la presencia de humo en la zona. Asimismo, se procedió al desalojo preventivo de establecimientos cercanos en el área de Pabellón Reforma.

La zona fue acordonada para facilitar las labores de combate y enfriamiento, así como para evaluar posibles riesgos en inmuebles aledaños. Durante las maniobras se cerró temporalmente la circulación en vialidades como Río Sonora, Camino del Seri y Solidaridad, además de los cruces de Cultura y Solidaridad, Cultura y Reforma, Río Sonora y Reforma, y Río Sonora y Comonfort.

Protección Civil exhortó a la ciudadanía a evitar transitar por el área del complejo comercial de bulevar Río Sonora y Reforma y permitir el libre paso de los vehículos de emergencia. Como rutas alternas, se recomienda utilizar los bulevares Serna y Colosio, en ambos sentidos, así como el bulevar Solidaridad y la calle Rosales de sur a norte.

