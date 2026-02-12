Liberan a víctima de secuestro en Morelos; tres implicados detenidos, entre ellos un menor

Morelos.- Una persona que había sido privada de su libertad en la región oriente del estado de Morelos se encuentra ya a salvo y de regreso con sus familiares. El rescate se concretó este jueves 12 de febrero, según informó Fernando Blumenkron Escobar, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), quien confirmó que la víctima fue localizada con vida mediante una serie de acciones que evitaron el pago de una suma de dinero exigida por los captores.

La recuperación de la persona afectada fue el resultado de las labores de inteligencia y análisis desarrolladas por la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (Fidai). Agentes del grupo dedicado al combate del secuestro trabajaron en conjunto con elementos federales y estatales de la Mesa Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad. Esta colaboración entre distintas corporaciones permitió ubicar el sitio exacto donde se mantenía en cautiverio a la víctima y proceder a su liberación.

Durante la intervención de las fuerzas del orden en la zona oriente, se logró la detención de tres individuos señalados como presuntos responsables de los hechos. Entre los asegurados se encuentra un menor de edad. Los tres detenidos fueron presentados ante las autoridades judiciales competentes, quienes se encargarán de determinar su situación jurídica con base en las pruebas recabadas.

En su comunicado, Blumenkron Escobar ofreció un balance sobre el trabajo realizado en el último semestre. Señaló que en este periodo se ha logrado la detención de 33 personas vinculadas a bandas de secuestradores y se han resuelto 14 casos distintos, lo que refleja un avance constante en la estrategia de seguridad. El funcionario señaló que la participación de la sociedad es una pieza fundamental en estos procesos.

#FiscaliaMorelosInformauD83DuDCC4 @FBlumenkron ANUNCIA RESCATE DE VÍCTIMA DE SECUESTRO



•El Fiscal General informó sobre la detención de tres personas implicadas en la privación ilegal de la libertad de una víctima en la región Oriente



•El titular de FGE Morelos señaló que en los… pic.twitter.com/ZSYim5Xmud — FISCALIA MORELOS (@Fiscalia_Mor) February 12, 2026

La información que la ciudadanía aporta, muchas veces de manera anónima, permite iniciar investigaciones sólidas que terminan en la protección de la vida de los habitantes. El mensaje de la institución es de cero tolerancia ante estas conductas. Para continuar con estos resultados, se invita a la población a reportar cualquier actividad sospechosa a través del número de WhatsApp 7774538343.

Fuente: Tribuna del Yaqui